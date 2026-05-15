La tasa turística será una realidad a partir del 1 de enero de 2027 tras el acuerdo alcanzado entre Podemos Euskadi, PNV y PSE-EE en los tres territorios. La coalición PNV-PSE-EE ha aprobado las siete enmiendas presentadas por la formación morada, una "excelente noticia" según Podemos, que permitirá aprobar una norma foral en junio en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. "Hemos conseguido un impuesto más progresivo, más flexible y más útil para los ayuntamientos", ha destacado desde Podemos.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en San Sebastián, el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero y la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, han explicado los detalles del acuerdo.

Según Vaquero, se trata de un acuerdo "muy beneficioso", ya que permitirá a Euskadi contar con "un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio".

"Hoy podemos decir que Euskadi da un paso importante hacia un modelo turístico más sostenible y más equilibrado", ha añadido.

Modificaciones de Podemos a la norma foral

1- La exención a las personas con discapacidad o dependencia se extiende a las personas acompañantes

Las estancias de personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 % por 100 o de dependencia de grado II o grado III, así como las de las personas que las acompañen, estarán exentos, con un máximo de un acompañante por cada persona.

2- Cambios de la horquilla de tarifas

Se ampliará la progresividad de las tarifas a los establecimientos turísticos, "aumentando especialmente la capacidad de actuación sobre ámbitos de gran presión turística, como los cruceros o las viviendas de uso turístico".

3- Máximo de 6 días

Se computará un máximo de 6 días de estancia por persona, pasando de cinco a seis.

4-Concepto de intensidad turística

La norma foral incorpora el concepto de intensidad turística, esto es, la relación entre el número de plazas turísticas y la población de cada municipio. Así, se dotará de "mayor flexibilidad" a los ayuntamientos con más carga de turismo para que puedan añadir "un recargo" en base a un concepto medible.

5- Bonificaciones

Además, se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100 %, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, esta bonificación podrá aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1 % de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

6- Recargos

Las medidas también contemplan la ampliación de los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50 % sobre la cuota del gravamen, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística.

7- Evaluación y seguimiento

Obligación de evaluar y revisar el impacto de la norma foral cada dos años desde su entrada en vigor. Se ha añadido una disposición adicional que establece un seguimiento periódico de su impacto y la posibilidad de adaptar sus tarifas en función de los resultados, en colaboración con la Mesa de Turismo de Euskadi.