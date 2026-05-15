Pradales anuncia una ley para agilizar la inversión económica sostenible en Euskadi

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que los partidos que integran el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, presentarán en las próximas semanas una proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible. Ha recordado que en el último pleno de Política General ya se comprometió a habilitar una vía rápida para facilitar la puesta en marcha de proyectos estratégicos de inversión en Euskadi. El objetivo de la iniciativa es crear lo que ha definido como una “autopista regulatoria”, que permita reducir los plazos administrativos con todas las garantías legales y agilizar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.