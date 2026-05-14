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Geroa Bai pide a Chivite que intervenga para recuperar el entendimiento entre los socios de gobierno

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Euskaraz irakurri: Geroa Baik esku hartzeko eskatu dio Chiviteri, gobernukideen arteko akordioa berreskuratzeko
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EITB

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El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta de Navarra, María Chivite, a que "lidere esta situación, a que recomponga la situación, a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios", tras la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre la enseñanza concertada.

Geroa Bai Gobierno de Navarra María Chivite Política

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