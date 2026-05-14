Geroa Bai pide a Chivite que intervenga para recuperar el entendimiento entre los socios de gobierno
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta de Navarra, María Chivite, a que "lidere esta situación, a que recomponga la situación, a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios", tras la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre la enseñanza concertada.
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