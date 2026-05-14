Geroa Bai pide a Chivite que intervenga para recuperar el entendimiento entre los socios de gobierno

El lehendakari Imanol Pradales ha saludado al papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y, posteriormente, se ha reunido durante casi una hora con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. "Ha sido un encuentro de un gran valor simbólico e institucional que abre la oportunidad de reforzar la relación entre Euskadi y la Santa Sede", ha asegurado.