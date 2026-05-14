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125 años desde el último canto de ballena en Orio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 125 urte Orioko azken balea kantutik
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Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Han pasado 125 años desde la última ballena vasca capturada en Orio, un hito que hoy simboliza la tradición ballenera vasca. Xabier Alberdi, director científico de Itsas Museoa, ha recordado lo ocurrido aquel día y ha destacado la importancia histórica de la caza de ballenas en Euskal Herria.

Orio Pesca Historia Sociedad

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