125 años desde el último canto de ballena en Orio

La denuncia por acoso fue interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del HUN el pasado mes de diciembre, cuando también se conoció el caso al ser publicado en la cuenta de una red social. En ella una médica de este hospital público de Navarra relataba un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".