125 años desde el último canto de ballena en Orio
Han pasado 125 años desde la última ballena vasca capturada en Orio, un hito que hoy simboliza la tradición ballenera vasca. Xabier Alberdi, director científico de Itsas Museoa, ha recordado lo ocurrido aquel día y ha destacado la importancia histórica de la caza de ballenas en Euskal Herria.
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