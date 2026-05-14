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Carlos Guzmán asegura que se ha "quebrado" la confianza que tenían en Geroa Bai

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Euskaraz irakurri: Carlos Guzmanen hitzetan, Geroa Bairengan zuten konfiantza "hautsi" egin da
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EITB

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El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que se ha "quebrado" la confianza que tenían con Geroa Bai como socio de gobierno, después de que esta coalición se haya abstenido a la proposición de ley de UPN sobre enseñanza concertada.

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