El Ayuntamiento de Burlada condena por unanimidad la agresión sufrida por un concejal de UPN en fiestas

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Burlada ha aprobado este lunes una declaración institucional de rechazo y condena por la agresión sufrida este pasado sábado por el concejal de UPN, Carlos Oto, en el transcurso de las fiestas de esta localidad navarra.

En el texto, además de "rechazar y condenar" los hechos, se subraya que "ninguna diferencia de opinión justifica el ataque a la integridad y derechos de ninguna persona en Burlada ni en ningún lugar".

"Lo que nos parece imprescindible para la ciudadanía lo es también, en particular, para quienes la representamos en este Ayuntamiento, en el que por definición hay divergencia de opiniones, que reflejan la natural disparidad de criterios de una sociedad abierta, flexible, viva y respetuosa como la de Burlada. Por lo tanto, en esta sociedad democrática lo sucedido no tiene cabida en nuestro municipio", constatan.

Califican a Burlada de municipio "diverso" y consideran que la Corporación municipal es "un reflejo de ello", aunque defienden que "ese reflejo de diversidad debe también ser ejemplo de convivencia", por lo que el Ayuntamiento llama a la ciudadanía a "vivir las fiestas desde el respeto, la convivencia y la tolerancia".

Asimismo, el Ayuntamiento de Burlada traslada su apoyo y solidaridad a Oto.