El Ayuntamiento de Burlada condena por unanimidad la agresión sufrida por un concejal de UPN en fiestas
El concejal de UPN, Carlos Oto, fue agredido el pasado sábado en la sede del partido regionalista cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Burlada ha aprobado este lunes una declaración institucional de rechazo y condena por la agresión sufrida este pasado sábado por el concejal de UPN, Carlos Oto, en el transcurso de las fiestas de esta localidad navarra.
En el texto, además de "rechazar y condenar" los hechos, se subraya que "ninguna diferencia de opinión justifica el ataque a la integridad y derechos de ninguna persona en Burlada ni en ningún lugar".
"Lo que nos parece imprescindible para la ciudadanía lo es también, en particular, para quienes la representamos en este Ayuntamiento, en el que por definición hay divergencia de opiniones, que reflejan la natural disparidad de criterios de una sociedad abierta, flexible, viva y respetuosa como la de Burlada. Por lo tanto, en esta sociedad democrática lo sucedido no tiene cabida en nuestro municipio", constatan.
Califican a Burlada de municipio "diverso" y consideran que la Corporación municipal es "un reflejo de ello", aunque defienden que "ese reflejo de diversidad debe también ser ejemplo de convivencia", por lo que el Ayuntamiento llama a la ciudadanía a "vivir las fiestas desde el respeto, la convivencia y la tolerancia".
Asimismo, el Ayuntamiento de Burlada traslada su apoyo y solidaridad a Oto.
UPN denuncia la agresión a uno de sus concejales en Burlada
En un comunicado publicado el fin de semana, el partido regionalista ha explicado que el agresor irrumpió en la sede de UPN cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva, "y propinó un golpe en el pecho al edil, que tuvo que acudir a los servicios médicos".
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