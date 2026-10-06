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Será noticia: adelanto electoral, decretos de vivienda y  Museo de Bellas Artes de Bilbao

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

MADRID, 02/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén
Sánchez en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: hauteskunde aurrerapena, etxebizitza dekretuak eta Bilboko Arte Ederren Museoa

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 6 de octubre de 2026:

- Sánchez adelanta las elecciones: hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado un adelanto electoral que prevé la disolución del Parlamento.

- Decretos de vivienda: El Gobierno español volverá a aprobar los decretos leyes sobre vivienda en la reunión del Consejo de Ministros de hoy.

- Museo de Bellas Artes de Bilbao: Una vez finalizadas las obras de ampliación y tras la inauguración oficial, hoy se reabren sus puertas, con entrada gratuita hasta el 13 de octubre.

Pedro Sánchez Elecciones Generales Museo de Bellas Artes de Bilbao Vivienda Política

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