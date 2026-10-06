Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 6 de octubre de 2026:

- Sánchez adelanta las elecciones: hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado un adelanto electoral que prevé la disolución del Parlamento.

- Decretos de vivienda: El Gobierno español volverá a aprobar los decretos leyes sobre vivienda en la reunión del Consejo de Ministros de hoy.

- Museo de Bellas Artes de Bilbao: Una vez finalizadas las obras de ampliación y tras la inauguración oficial, hoy se reabren sus puertas, con entrada gratuita hasta el 13 de octubre.