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Será noticia: adelanto electoral, decretos de vivienda y Museo de Bellas Artes de Bilbao
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 6 de octubre de 2026:
- Sánchez adelanta las elecciones: hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado un adelanto electoral que prevé la disolución del Parlamento.
- Decretos de vivienda: El Gobierno español volverá a aprobar los decretos leyes sobre vivienda en la reunión del Consejo de Ministros de hoy.
- Museo de Bellas Artes de Bilbao: Una vez finalizadas las obras de ampliación y tras la inauguración oficial, hoy se reabren sus puertas, con entrada gratuita hasta el 13 de octubre.
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