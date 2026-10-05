Hoy se inaugura el Museo de Bellas Artes de Bilbao

El Museo Bellas Artes de Bilbao reabrirá este lunes con 'Agravitas', el proyecto de ampliación de unos 45 millones de euros y 6000 metros cuadrados, que Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte han levantado como un puente sobre los edificios históricos originales.

Bajo la ampliación queda el Atrio Arriaga, una plaza cubierta de acceso libre, con la fuente en memoria del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, creada por Francisco Durrio, en el centro.



Arriba se estrena BBKmuseoa, una galería diáfana de 1500 metros cuadrados para exposiciones temporales con terraza para escultura al aire libre, y en la planta inferior, la nueva colección de Diseño y Arquitectura.



El museo suma así trece espacios de arte repartidos en tres arquitecturas: las de 1945, 1970 y la actual.

Las obras se han prolongado casi cuatro años. El público general podrá acceder al museo a partir de este martes y la entrada será gratuita hasta el 13 de octubre.