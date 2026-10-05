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Hoy se inaugura el Museo de Bellas Artes de Bilbao

Tras culminar las obras de ampliación, y tras la inauguración oficial, reabrirá sus puertas este martes. El acceso al museo será gratuito entre el 6 y el 13 de octubre.
(Foto de ARCHIVO) Presentación del nuevo atrio Arriaga del Museo de Bellas Artes, a 22 de junio de 2026, en Bilbao Vizcaya, País Vasco (España). El Bellas Artes abre de forma excepcional su nuevo atrio en una jornada de puertas abiertas para que el público general pueda conocer de primera mano el nuevo espacio diseñado por Norman Foster antes de su reapertura total el próximo 5 de octubre. David de Haro / Europa Press 22/6/2026
Imagen de archivo del Museo Bellas Artes de Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gaur inauguratuko da Arte Ederren Bilboko Museoa

EITB

Última actualización

El Museo Bellas Artes de Bilbao reabrirá este lunes con 'Agravitas', el proyecto de ampliación de unos 45 millones de euros y 6000 metros cuadrados, que Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte han levantado como un puente sobre los edificios históricos originales.

Bajo la ampliación queda el Atrio Arriaga, una plaza cubierta de acceso libre, con la fuente en memoria del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, creada por Francisco Durrio, en el centro.

Arriba se estrena BBKmuseoa, una galería diáfana de 1500 metros cuadrados para exposiciones temporales con terraza para escultura al aire libre, y en la planta inferior, la nueva colección de Diseño y Arquitectura.

El museo suma así trece espacios de arte repartidos en tres arquitecturas: las de 1945, 1970 y la actual.

Las obras se han prolongado casi cuatro años. El público general podrá acceder al museo a partir de este martes y la entrada será gratuita hasta el 13 de octubre.

Bilbao Museo de Bellas Artes de Bilbao Cultura

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