¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Las y los intérpretes vascos reparten los Premios Besarkada
Euskaraz irakurri: Euskal aktoreek Besarkadak banatu dituzte
Iñake Irastorza recibió anoche el premio Besarkada de Honor en la gala de la Unión de Actores Vascos. En la categoría de ficción seriada han sido premiados Arnatz Puertas ("Argi gorriak") y Nagore Aranburu ("Qurer"), en cine Patricia López Arnaiz ("Los domingos") y José Ramón Soroiz ("Maspalomas") y en teatro Ainara Gurrutxaga ("Itzulera") y Kepa Errasti ("Desobedientes 18/98").
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Durangoko Azoka reúne por octava vez a creadores y programadores
EN DIRECTO
Hace min.
El Museo Vasco de Bilbao recoge el prolífico legado de R.M. Azkue
EN DIRECTO
Hace min.
'Ghost in the Cell', mejor largometraje en la Semana de Cine Fantástico y de Terror
EN DIRECTO
Hace min.
La Fundación Sancho el Sabio Vital muestra 4 fotografías inéditas del Sacamantecas
EN DIRECTO
Hace min.
La agrupación británica The Epiphoni Consort gana el Certamen Coral de Tolosa
EN DIRECTO
Hace min.
Fallece el lingüista y 'euskaltzain' emérito Patxi Goenaga
EN DIRECTO
Hace min.
Durangoko Azoka reivindicará el trabajo de los creadores de Euskal Herria del 4 al 8 de diciembre
EN DIRECTO
Hace min.
La historiadora Lola Valverde, premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza
EN DIRECTO
Hace min.
Araba Euskaraz 2027 se celebrarará el 13 de junio en La Puebla de Arganzón bajo el lema 'Lotuz lortu'
Cargar más