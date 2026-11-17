Iñake Irastorza recibió anoche el premio Besarkada de Honor en la gala de la Unión de Actores Vascos. En la categoría de ficción seriada han sido premiados Arnatz Puertas ("Argi gorriak") y Nagore Aranburu ("Qurer"), en cine Patricia López Arnaiz ("Los domingos") y José Ramón Soroiz ("Maspalomas") y en teatro Ainara Gurrutxaga ("Itzulera") y Kepa Errasti ("Desobedientes 18/98").