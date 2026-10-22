Araba Euskaraz 2027 se celebrarará el 13 de junio en La Puebla de Arganzón bajo el lema 'Lotuz lortu'

La Puebla de Arganzón acogerá el 'Araba Euskaraz 2027' el próximo 13 de junio para "seguir tejiendo Trebiñu y Araba a través del euskera", con iniciativas que se desarrollarán durante todo el año y tendrán como objetivos "consolidar la ikastola, extender el compromiso con el euskera y reforzar los vínculos entre Trebiñu y Araba".