Araba Euskaraz
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Araba Euskaraz 2027 se celebrarará el 13 de junio en La Puebla de Arganzón bajo el lema 'Lotuz lortu'

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Lotuz lortu" lelopean, Argantzonek 2027ko ekainaren 13an hartuko du Araba Euskaraz

Última actualización

La Puebla de Arganzón acogerá el 'Araba Euskaraz 2027' el próximo 13 de junio para "seguir tejiendo Trebiñu y Araba a través del euskera", con iniciativas que se desarrollarán durante todo el año y tendrán como objetivos "consolidar la ikastola, extender el compromiso con el euskera y reforzar los vínculos entre Trebiñu y Araba".

Araba Euskaraz 2026 Araba-Álava Euskera Cultura

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