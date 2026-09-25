Presentan la nueva temporada de "Go!azen" en el Velódromo de San Sebastián, dentro del Zinemaldia

Miles de jóvenes han llenado este viernes el Velódromo de Donostia-San Sebastián durante la presentación de la nueva temporada del programa musical. Tras esta sesión, le seguirán las del 10 de octubre en Bilbao, el 17 en Pamplona, el 31 en Vitoria-Gasteiz y en noviembre en ETB1 y Makusi.