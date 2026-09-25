Zinemaldia
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‘Go!azen 13’ telesaila aurkeztu dute Donostiako Belodromoan, Zinemaldiaren barruan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Milaka gaztetxok goraino bete dute ostiral honetan Donostiako Belodromoa saio musikalaren denboraldi berriaren aurkezpenerako. Gaurkoa lehenengo saioa izan da; urriaren 10ean, Bilbon izango da; 17an, Iruñean; 31n, Gasteizen; eta azaroan ETB1en eta Makusin.

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