Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
‘Go!azen 13’ telesaila aurkeztu dute Donostiako Belodromoan, Zinemaldiaren barruan
Milaka gaztetxok goraino bete dute ostiral honetan Donostiako Belodromoa saio musikalaren denboraldi berriaren aurkezpenerako. Gaurkoa lehenengo saioa izan da; urriaren 10ean, Bilbon izango da; 17an, Iruñean; 31n, Gasteizen; eta azaroan ETB1en eta Makusin.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Orlando Bloom, Zinemaldira iritsi den lehen zinema-izarra
ZUZENEAN
Duela min.
"Los domingos" kanpoan utzita, "La bola negra" jarri du Oscarretarako bidean Espainiako Zinema Akademiak
ZUZENEAN
Duela min.
'Lazkao Txiki' omendu dute bere sorterrian, jaio zela 100 urte bete direnean
ZUZENEAN
Duela min.
Norma Vilaren 'Salitre' euskal filmak emango dio hasiera Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 37. Asteari
ZUZENEAN
Duela min.
Apple TVren 'Widow's Bay' telesaila jaun eta jabe, Emmy sarien 78. edizioan
ZUZENEAN
Duela min.
"Kill Jackie" Bizkaian eta EITBren plato batean grabatutako Catherine Zeta-Jonesen telesail berriak trailerra du
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalik dago Durangoko Azokan erakusmahaia jartzeko izen-ematea
ZUZENEAN
Duela min.
Yayoi Kusama artista japoniarra hil da, 97 urte zituela
Gehiago ikusi