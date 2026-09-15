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'Lazkao Txiki' omendu dute bere sorterrian, jaio zela 100 urte bete direnean

Iragarkia
lazkao txiki
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Joxe Miel Iztueta, 'Lazkao Txiki', omendu dute bere sorterrian, jaio zela 100 urte bete direnean. Lazkaomendiko Abaliñe baserrian jaioa, bederatzi urte zituela hasi zen bertsotan eta ondare handia utzi zuen, bertsolaritzaren historiako izen handienetakoa bihurtzeraino. 

Kultura Eguneko Titularrak Lazkao Bertsolaritza

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