Irailak 19 - abenduak 20
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50 bertsolari lehiatuko dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan

Lau urtean behingo lehiaketako lehenengo fasean zazpi saio izango dira, seiren ordez, bat lurralde bakoitzean. Saio guztietarako sarrerak ekainaren 17an jarriko dituzte salgai, finalerakoak ere bai.
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena, Kafe Antzokian. Bertsozale Elkarteko ordezkariak
Bertsozale Elkarteko ordezkariak, Txapelketaren aurkezpenean. Argazkia: Bertsozale Elkartea.
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EITB

Azken eguneratzea

50 bertsolarik, izena emateko aukera zuten guztiek, hartuko dute parte, irailaren 19tik abenduaren 20ra, Hazparnen hasi eta Nafarroa Arenan amaituko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren 15 saioetan.

2022ko Txapelketan baino sei bertsolari gehiago arituko dira aurten norgehiagokan, Arabako bi, Nafarroako bi eta Xilabako bi gehiago, eta saio bat gehiago izango du lehen faseak, beraz, bat lurralde bakoitzean: Hazparne (irailak 19), Altsasu (irailak 26), Lekeitio (irailak 27), Donapaleu (urriak 3), Tolosa (urriak 4), Gotaine-Irabarne (urriak 10) eta Agurain (urriak 11).

Herrialdeetako txapelketetatik sailkatutako 42 bertsolarik kantatuko dute lehen fasean, horietatik 17 sailkatuko dira eta 2022ko zazpi finalistekin batera (Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Illarregi eta Sustrai Colina) arituko dira finalaurrekoetako bi itzulietan.

Puntuazio nagusia jasotzen duten zazpi bertsolariak finalerako sailkatuko dira, eta han izango dute zain Maialen Lujanbio txapelduna.

Sarrerak, ekainaren 17an

Lehen fase horretako, finalaurrekoetako –urriaren 24tik abenduaren 5era arteko larunbatetan, Larraun-Lekunberrin, Eibarren, Gernika-Lumon, Biarritzen (lehen fasea) eta Donostian, Gasteizen eta Bilbon (bigarren fasea)– eta finaleko (Iruñea, abenduak 20) sarrerak ekainaren 17an jarriko dituzte salgai bertsosarrerak.eus atarian.

Bertsozale Elkarteko 2.500 bat bazkideek erreserbatuta edukiko dute finalerako sarrera ekainaren 17tik 24ra. 

Nafarroako Bertsolari Txapelketa Bertsolaritza Bertsolaritza

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