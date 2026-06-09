19 de septiembre - 20 de diciembre

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50 bertsolaris competirán en el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris

La fase previa del campeonato, que se celebra cada cuatro años, se dilucidará en siete recitales, uno por provincia. Las entradas para todas las funciones se pondrán a la venta el 17 de junio. 

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena, Kafe Antzokian. Bertsozale Elkarteko ordezkariak
Representantes de Bertsozale Elkartea, en la presentación del Campeonato. Foto: Bertsozale Elkartea.
Euskaraz irakurri: 50 bertsolari lehiatuko dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan
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EITB

Última actualización

50 bertsolaris, todos y todas las que tenían la posibilidad de inscribirse, se medirán en las 15 citas que ofrecerá el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris, que comenzará en 19 de septiembre en Hazparne y concluirá el 20 de diciembre en el Navarra Arena. 

Este año competirán seis bertsolaris más que en la edición de 2022, dos de Álava, dos de Navarra y dos de Xilaba (Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa), por lo que la primera fase tendrá un recital más y llegará a cada uno de los territorios: Hazparne (19 de septiembre), Altsasu (26 de septiembre), Lekeitio (27 de septiembre), Donapaleu (3 de octubre), Tolosa (4 de octubre), Gotaine-Irabarne (10 de octubre) y Agurain (11 de octubre). 

En esa primera fase cantarán 42 bertsolaris clasificados y clasificadas en los campeonatos provinciales, de los que 17 se clasificarán a la siguiente ronda, en la que los esperarán las y los siete finalistas de 2002: Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Illarregi y Sustrai Colina.

Las y los siete bertsolaris que mayor puntuación acumulen pasarán a la final, donde se medirán entre sí con el concurso también de la vigente txapeldun, Maialen Lujanbio. 

Entradas, el 17 de junio

Las entradas para la primera fase, la segunda fase (sábados desde el 24 de octubre hasta el 5 de diciembre en Larraun-Lekunberri, Eibar, Gernika-Lumo, Biarritz (primera fase) y San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao (segunda fase)– y la final (Pamplona, 20 de diciembre) se pondrán a la venta el 17 de junio en el portal bertsosarrerak.eus. 

Las y los 2500 socias y socios de Bertsozale Elkartea tendrán reservada su entrada para la final desde el 17 al 24 de junio. 

Campeonato de bertsolaris de Navarra Bertsolaritza Bertsolaritza

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