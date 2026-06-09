50 bertsolaris competirán en el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris
La fase previa del campeonato, que se celebra cada cuatro años, se dilucidará en siete recitales, uno por provincia. Las entradas para todas las funciones se pondrán a la venta el 17 de junio.
50 bertsolaris, todos y todas las que tenían la posibilidad de inscribirse, se medirán en las 15 citas que ofrecerá el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris, que comenzará en 19 de septiembre en Hazparne y concluirá el 20 de diciembre en el Navarra Arena.
Este año competirán seis bertsolaris más que en la edición de 2022, dos de Álava, dos de Navarra y dos de Xilaba (Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa), por lo que la primera fase tendrá un recital más y llegará a cada uno de los territorios: Hazparne (19 de septiembre), Altsasu (26 de septiembre), Lekeitio (27 de septiembre), Donapaleu (3 de octubre), Tolosa (4 de octubre), Gotaine-Irabarne (10 de octubre) y Agurain (11 de octubre).
En esa primera fase cantarán 42 bertsolaris clasificados y clasificadas en los campeonatos provinciales, de los que 17 se clasificarán a la siguiente ronda, en la que los esperarán las y los siete finalistas de 2002: Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Illarregi y Sustrai Colina.
Las y los siete bertsolaris que mayor puntuación acumulen pasarán a la final, donde se medirán entre sí con el concurso también de la vigente txapeldun, Maialen Lujanbio.
Entradas, el 17 de junio
Las entradas para la primera fase, la segunda fase (sábados desde el 24 de octubre hasta el 5 de diciembre en Larraun-Lekunberri, Eibar, Gernika-Lumo, Biarritz (primera fase) y San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao (segunda fase)– y la final (Pamplona, 20 de diciembre) se pondrán a la venta el 17 de junio en el portal bertsosarrerak.eus.
Las y los 2500 socias y socios de Bertsozale Elkartea tendrán reservada su entrada para la final desde el 17 al 24 de junio.
Te puede interesar
Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien
Será la primera vez que Iñaki Viñaspre se prepare para el campeonato de Euskal Herria y aunque cree que la txapela le queda lejos, el campeón alavés confiesa que intentará hacerlo lo mejor que pueda.
Iñaki Viñaspre gana el Campeonato de Bertsolaris de Álava 2026
Iñaki Viñaspre Simón y Unai Anda Delika han sido los que más puntos han conseguido en la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava 2026. Al final, Viñaspre se ha puesto la txapela. Los miembros de la Asociación 3 de Marzo le han entregado la txapela a Viñaspre.
La final del Campeonato de Bertsolaris de Álava se disputará esta tarde y será ofrecida en directo por el servicio de noticias ORAIN
Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. La asociación Martxoak 3 pondrá la txapela al ganador o a la ganadora.
Campeonato de Bertsolaris de Álava
Iñaki Viñaspre, Martín Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en la final. A partir de las 16:45, en directo.
Seis bertsolaris buscan la txapela de Álava
El sábado, 28 de marzo, el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. Representantes de la Asociación 3 de Marzo pondrán la txapela a el o la bertsolari ganadora, que será Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre o Peru Abarrategi. La final se podrá ver íntegramente en ORAIN y ETB1 ON a partir de las 16:45 horas.
Peru Abarrategi gana la semifinal de Aramaio y resuelve el sexteto de la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava
Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda y Martín Abarrategi competirán en la final del 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Aroa Arrizubieta gana la primera cita del Campeonato de Bertsolaris de Álava en Oyón
La bertsolari gasteiztarra ha conseguido el pase directo a las semifinales. Laudio acogerá la siguiente jornada del Campeonato de Álava, el próximo 15 de febrero.
Llega el Campeonato de Álava de Bertsolaris
La XVII edición del campeonato de Álava comenzará este sábado en Oion, en una sesión en la que participarán Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda.
Maddi Ane Txoperena dedica su último bertso a todas las personas que han posibilitado que sobreviva el euskera
En su bertso tras hacerse con la txapela, Txoperena ha recordado a quienes se alzaron frente a aquellos que trataron de oponerse al euskera, haciendo alusión a la película Bizkarsoro.