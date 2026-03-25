Seis bertsolaris buscan la txapela de Álava
El sábado, 28 de marzo, el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. Representantes de la Asociación 3 de Marzo pondrán la txapela a el o la bertsolari ganadora, que será Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre o Peru Abarrategi. La final se podrá ver íntegramente en ORAIN y ETB1 ON a partir de las 16:45 horas.
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Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda y Martín Abarrategi competirán en la final del 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Aroa Arrizubieta gana la primera cita del Campeonato de Bertsolaris de Álava en Oyón
La bertsolari gasteiztarra ha conseguido el pase directo a las semifinales. Laudio acogerá la siguiente jornada del Campeonato de Álava, el próximo 15 de febrero.
Llega el Campeonato de Álava de Bertsolaris
La XVII edición del campeonato de Álava comenzará este sábado en Oion, en una sesión en la que participarán Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda.
Maddi Ane Txoperena dedica su último bertso a todas las personas que han posibilitado que sobreviva el euskera
En su bertso tras hacerse con la txapela, Txoperena ha recordado a quienes se alzaron frente a aquellos que trataron de oponerse al euskera, haciendo alusión a la película Bizkarsoro.
Maddi Ane Txoperena gana Xilaba, el Campeonato de Bertsolaris de Iparralde
Maddalen Arzallus ha quedado en segunda posición. Cinco de los finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.
Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba
Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)
El 7 de febrero arranca el Campeonato de Bertsolaris de Álava, con 18 bertsolaris
Para hacerse con los seis billetes para la final, que se disputará el 28 de marzo, los bertsolaris alaveses competirán en dos fases, con un total de cinco eliminatorias y una final.
Completado el sexteto que disputará la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba
Maddi Ane Txoperena se ha llevado el pase a la final junto a Aitor Servier e Irantzu Idoate. La final será el 31 de enero, en Donibane Lohitzune.
Miren Artetxe gana la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris Xilaba y pasa directamente a la final
Maddalen Arzallus ha quedado segunda en Baigorri. La segunda seminifinal será el próximo sábado en Bardoze, tras la que se desvelará qué bertsolaris cantarán en la final del 31 de enero den Donibane Lohizune (San Juan de Luz).