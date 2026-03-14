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Peru Abarrategi gana la semifinal de Aramaio y resuelve el sexteto de la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava

Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda y Martín Abarrategi competirán en la final del 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.

Peru Abarrategi Aramaio
Los bertsolaris que han cantado en Aramaio. Foto: Bertsozale Elkartea
Euskaraz irakurri: Peru Abarrategik irabazi du Aramaioko finalaurrekoa eta erabakita geratu da nortzuk jokatuko duten Arabako Bertsolari Txapelketa
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

Peru Abarrategi Sarrionandia ha ganado la última semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Álava de 2026 disputada este sábado en Aramaio, su localidad natal, y ha logrado el pase para la final que se disputará el 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.

Abarrategi ya sabe lo que es cantar y vencer en una final, ya que fue el ganador del Campeonato en 2022.

Seis bertsolaris han participado en el día de hoy en la Casa de Cultura de Aramaio, entre ellos los tres hermanos Abarrategi, de los cuáles dos han conseguido pasar a la final.

Estas han sido las puntuaciones de la semifinal:

Peru Abarrategi: 377 puntos.

Danel Herrarte: 359,5 puntos.

Andrea Arriolabengoa: 349,5 puntos.

Xabi Igoa: 347 puntos.

Martin Abarrategi: 343 puntos.

Sabin Abarrategi: 333, 5 puntos.

Por lo tanto, tras sumar todas las puntuaciones de las sesiones disputadas hasta el momento, estas son las seis personas que lucharán por la txapela en la final, en orden de puntuación, de mayor a menor:  Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda y Martin Abarrategi.

El Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa acogerá la final de la XVII edición del Campeonato de Bertsolaris de Álava el 28 de marzo a las 17:30 de la tarde. 

Bertsolaritza Araba-Álava

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