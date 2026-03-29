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Campeonato de Bertsolaris de Álava
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Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñaki Viñespre: "Egia esan, espero nuen besteak gainetik egotea, oso saio ona egin baitzuten bost bertsolariek"
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Será la primera vez que Iñaki Viñaspre se prepare para el campeonato de Euskal Herria y aunque cree que la txapela le queda lejos, el campeón alavés confiesa que intentará hacerlo lo mejor que pueda.

Cultura Bertsolaritza Araba-Álava

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Seis bertsolaris buscan la txapela de Álava

El sábado, 28 de marzo, el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. Representantes de la Asociación 3 de Marzo pondrán la txapela a el o la bertsolari ganadora, que será Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre o Peru Abarrategi. La final se podrá ver íntegramente en ORAIN y ETB1 ON a partir de las 16:45 horas. 

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