Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien

El sábado, 28 de marzo, el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. Representantes de la Asociación 3 de Marzo pondrán la txapela a el o la bertsolari ganadora, que será Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre o Peru Abarrategi. La final se podrá ver íntegramente en ORAIN y ETB1 ON a partir de las 16:45 horas.