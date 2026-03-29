Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien
Será la primera vez que Iñaki Viñaspre se prepare para el campeonato de Euskal Herria y aunque cree que la txapela le queda lejos, el campeón alavés confiesa que intentará hacerlo lo mejor que pueda.
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Iñaki Viñaspre Simón y Unai Anda Delika han sido los que más puntos han conseguido en la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava 2026. Al final, Viñaspre se ha puesto la txapela. Los miembros de la Asociación 3 de Marzo le han entregado la txapela a Viñaspre.
La final del Campeonato de Bertsolaris de Álava se disputará esta tarde y será ofrecida en directo por el servicio de noticias ORAIN
Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. La asociación Martxoak 3 pondrá la txapela al ganador o a la ganadora.
Campeonato de Bertsolaris de Álava
Iñaki Viñaspre, Martín Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en la final. A partir de las 16:45, en directo.
Seis bertsolaris buscan la txapela de Álava
El sábado, 28 de marzo, el palacio de congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá la final del Campeonato de Bertsolaris de Álava. Representantes de la Asociación 3 de Marzo pondrán la txapela a el o la bertsolari ganadora, que será Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre o Peru Abarrategi. La final se podrá ver íntegramente en ORAIN y ETB1 ON a partir de las 16:45 horas.
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Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda y Martín Abarrategi competirán en la final del 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
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Llega el Campeonato de Álava de Bertsolaris
La XVII edición del campeonato de Álava comenzará este sábado en Oion, en una sesión en la que participarán Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda.
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