Maddi Ane Txoperena gana Xilaba, el Campeonato de Bertsolaris de Iparralde
Maddalen Arzallus ha quedado en segunda posición. Cinco de los finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.
Maddi Ane Txoperena Iribarren ha ganado la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa disputada este sábado, 31 de enero, en San Juan de Luz.
El frontón Jai Alai de la localidad labortana ha sido el escenario de la final de Xilaba a la que han asistido casi 2000 personas.
Txoperena se han enfrentado en el último mano a mano con Maddalen Arzallus Antia, a la que se ha impuesto. Txoperena ha obtenido 1132 puntos y Arzallus 1106. Da la casualidad de que ambas son de Hendaia.
Esta han sido las puntuaciones de la final:
1. Maddi Ane Txoperena_____________1132
2. Maddalen Arzallus________________1106,5
3. Miren Artetxe_____________________684,5
4. Aitor Servier______________________682
5. Irantzu Idoate_____________________664
6. Elixabet Etxandi___________________606,5
Maddi Ane Txoparena y Miren Artetxe partían como favoritas en esta final, ya que ambas ganaron las respectivas semifinales de Xilaba, por lo que Txoperena ha cumplido los pronósticos.
Aunque el campeonato de bertsolaris Xilaba ya ha finalizado, cinco finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.
Maialen Hiribarren ha sido la encargada de ponerle la txapela a Maddi Ane Txoperena, así como de entregarle la makila. La asociación Bertsularien Lagunak, organizadora del Campeonato de Xilaba, ha querido agradecer así la labor desarrollada por Hiribarren en pro del bertsolarismo.
La ganadora ha hecho mención expresa a todos las personas que han trabajo por la supervivencia del euskera en su bertso de despedida.
Especial Hitzetik Hortzera, mañana
El programa Hitzetik Hortzera ofrecerá mañana a las 15:00 horas en ETB1 los mejores bertsos de la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba así como las reflexiones de la ganadora.
