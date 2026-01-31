Hoy es noticia
ERE en Tubos Reunidos |
Tiempo revuelto |
Vacunas caducadas |
BERTSOLARISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maddi Ane Txoperena gana Xilaba, el Campeonato de Bertsolaris de Iparralde

Maddalen Arzallus ha quedado en segunda posición. Cinco de los finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.

Maddi Ane Txoperena
Euskaraz irakurri: Maddi Ane Txoperenak irabazi du 2026ko Xilaba Ipar Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa
author image

EITB

Última actualización

Maddi Ane Txoperena Iribarren ha ganado la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa disputada este sábado, 31 de enero, en San Juan de Luz.

El frontón Jai Alai de la localidad labortana ha sido el escenario de la final de Xilaba a la que han asistido casi 2000 personas

Txoperena se han enfrentado en el último mano a mano con Maddalen Arzallus Antia, a la que se ha impuesto. Txoperena ha obtenido 1132 puntos y Arzallus 1106. Da la casualidad de que ambas son de Hendaia.

Esta han sido las puntuaciones de la final: 

1. Maddi Ane Txoperena_____________1132
2. Maddalen Arzallus________________1106,5
3. Miren Artetxe_____________________684,5
4. Aitor Servier______________________682
5. Irantzu Idoate_____________________664
6. Elixabet Etxandi___________________606,5

Maddi Ane Txoparena y Miren Artetxe partían como favoritas en esta final, ya que ambas ganaron las respectivas semifinales de Xilaba, por lo que Txoperena ha cumplido los pronósticos. 

Aunque el campeonato de bertsolaris Xilaba ya ha finalizado, cinco finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.

Maialen Hiribarren ha sido la encargada de ponerle la txapela a Maddi Ane Txoperena, así como de entregarle la makila. La asociación Bertsularien Lagunak, organizadora del Campeonato de Xilaba, ha querido agradecer así la labor desarrollada por Hiribarren en pro del bertsolarismo.

La ganadora ha hecho mención expresa a todos las personas que han trabajo por la supervivencia del euskera en su bertso de despedida. 

Especial Hitzetik Hortzera, mañana

El programa Hitzetik Hortzera ofrecerá mañana a las 15:00 horas en ETB1 los mejores bertsos de la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba así como las reflexiones de la ganadora.

Iparralde Xilaba Bertsolaritza Euskera

Te puede interesar

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba

Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)

Cargar más
Publicidad
X