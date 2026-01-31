Maddi Ane Txoperena Iribarren ha ganado la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa disputada este sábado, 31 de enero, en San Juan de Luz.

El frontón Jai Alai de la localidad labortana ha sido el escenario de la final de Xilaba a la que han asistido casi 2000 personas.

Txoperena se han enfrentado en el último mano a mano con Maddalen Arzallus Antia, a la que se ha impuesto. Txoperena ha obtenido 1132 puntos y Arzallus 1106. Da la casualidad de que ambas son de Hendaia.

Esta han sido las puntuaciones de la final:

1. Maddi Ane Txoperena_____________1132

2. Maddalen Arzallus________________1106,5

3. Miren Artetxe_____________________684,5

4. Aitor Servier______________________682

5. Irantzu Idoate_____________________664

6. Elixabet Etxandi___________________606,5