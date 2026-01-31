Maddi Ane Txoperenak irabazi du Xilaba Ipar Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa
Maddalen Arzallusekin jokatu du azken buruz burukoa, eta, azkenean, Txoperena gailendu da finalean. 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan bost finalistek hartuko dute parte.
Maddi Ane Txoperena Iribarrenek irabazi du larunbat honetan, urtarrilak 31, jokatu den Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako Bertsolari Txapelketako finala.
Donibane Lohizuneko Jai Alain ospatu da Xilaba txapelketaren finala, ia 2.000 lagunen aurrean.
Maddalen Arzallus Antiarekin iritsi da azken buruz burukora, eta, horren ostean, Txoperenak lortu du txapela. 1.132 puntu eskuratu ditu Txoperenak eta 1.106 Arzalluzek. Hendaiarrak dira biak.
Zehazki, horrela gelditu da finaleko sailkapena:
1. Maddi Ane Txoperena_____________1.132
2. Maddalen Arzallus________________1.106,5
3. Miren Artetxe_____________________684,5
4. Aitor Servier______________________682
5. Irantzu Idoate_____________________664
6. Elixabet Etxandi___________________606,5
Maddi Ane Txoparena eta Miren Artetxe faborito ziren finalerako, Xilabako finalerdiak irabazi baitzituzten, eta, pronostikoak bete ditu, beraz, Txoperenak.
Xilaba bertsolari txapelketa amaitu bada ere, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan bost finalistek hartuko dute parte.
Maialen Hiribarrenek jantzi dio txapela Maddi Ane Txoperenari, baita makila eman ere. Elkartea bera osatzen eta indartzen eginiko xinaurri lana eskertu nahi izan dio Xilaba Txapelketaren antolatzaile den Bertsularien Lagunak elkarteak.
Amonei, eta euskarak biziraun dezan lan egin duten guztie eskaini die azken agurra irabazleak. Bizkarsoro filmari erreferentzia egin, eta euskararen kontra aritu direnen aurrean altxatu direnak izan ditu gogoan.
Hitzetik Hortzera berezia, bihar
Xilaba Bertsolari Txapelketako finalak emandako bertsoaldi onenak eta txapeldunaren hitzak bilduko ditu bihar Hitzetik Hortzera saioak iganden honetan, 15:00etan, ETB1n.
