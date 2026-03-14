Peru Abarrategik irabazi du Aramaioko finalaurrekoa eta erabakita geratu da nortzuk jokatuko duten Arabako Bertsolari Txapelketa
Peru Abarrategi Sarrionandiak irabazi du larunbat honetan Aramaion jokatu den Arabako Bertsolari Txapeketaren azken finalaurrekoa, eta saioa irabazteaz gain, martxoaren 28an jokatuko den finalerako txartela ere eskuratu du. Aramaioarra da Abarrategi eta jaioterrian bertan eskuratu du pasea. Peru Abarrategi izan zen, hain zuzen ere, 2022ko Arabako Txapelketako irabazlea.
Sei bertsolari aritu dira gaurkoan kantari Aramaioko Kultur Etxean, tartean Abarrategi Sarriondiako hiru anaiak, eta bi igaro dira finalera. Hauek izan dira gaurko puntuazioak:
Peru Abarrategi: 377 puntu.
Danel Herrarte: 359,5 puntu.
Andere Arriolabengoa: 349,5 puntu.
Xabi Igoa: 347 puntu.
Martin Abarrategi: 343 puntu.
Sabin Abarrategi: 333, 5 puntu.
Honenbestez, eta orain arteko saioetako puntuazio guztiak batuta, hauek dira finalean arituko diren sei bertsolariak txapelketan lortutako puntuazioaren ordenean: Maddi Agirre, Peru Abarrategi, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Unai Anda eta Martin Abarrategi.
Gasteizen, Europa Biltzar Jauregian jokatuko da Arabako Bertsolari Txapelketaren XVII. edizioko finala martxoaren 28an, arratsaldeko 17:30ean.
