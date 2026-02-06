Lehen saioa
Arabako Bertsolari Txapelketa, abiatzear

Arabako txapelketaren XVII. edizioko lehen saioa Oionen egingo dute, larunbatan. Aroa Arrizubietak, Felipe Zelaietak, Iñaki Viñasprek, Martin Abarrategik, Sabin Abarrategik eta Unai Andak kantatuko dute.

Aroa Arrizubueta txapelduna lehen saioan arituko da

Arabako Bertsolari Txapelketaren XVII. edizioa larunbatean, otsailak 7, hasiko da, Oionen, Bazterra aretoan, 17:30ean.

Aroa Arrizubieta egungo txapelduna, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi eta Unai Anda bertsolariak arituko dira saioan. Lehen faseak Laudion eta Izarran jarraituko du hurrengo bi asteburuetan.

Finala Gasteizen jokatuko da, martxoaren 28an. 

Bertsolaritza Araba

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sei bertsolari, Xilabako finalerako prest

Gaur jokatuko da Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako Bertsolari Txapelketako finala, Donibane Lohizuneko Jai Alain. Maialen Hiribarrenek jarriko dio txapela bost emakumek eta gizon batek osatuko duten seikoteko bertsolari irabazleari: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe. 17:00etatik aurrera izango da ikusgai, zuzenean, Orain.eus atarian.

