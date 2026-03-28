BERTSOLARITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako Bertsolari Txapelketaren finala gaur arratsaldean jokatuko da eta zuzenean eskainiko du ORAIN albiste zerbitzuak

Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre eta Peru Abarrategi nor baino nor gehiago arituko dira Gasteizen, Europa Biltzar Jauregian. Martxoak 3 elkarteak jantziko dio txapela irabazleari.

Sei finalistak, aurkezpenean. Argazkia: bertsozale.eus
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bertsozaleek hitzordua dute gaur Gasteizen, Europa Biltzar Jauregian, han jokatuko baita Arabako Bertsolari Txapelketaren finala. 17:30ean hasiko da norgehiagoka, baina ORAIN albiste zerbitzuak eta ETB1ONek 16:45ean abiatuko dute zuzenekoa

Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre eta Peru Abarrategi dira finalistak. Horietako hiruk —Peru Abarrategi 2022ko txapelduna, Iñaki Viñaspre beteranoa eta Aroa Arrizubieta 2024ko txapelduna— badakite zer den final bat; besteentzat, berriz, estreinako aldia izango da. Saio ona eskaintzeko asmoz igoko dira denak oholtzara, eta, lehia ahaztu gabe, "lagunarteko finala" izango dela esan zuten aurkezpenean. 

Martxoak 3 elkarteko kideek jantziko diote txapela irabazleari. Aurten 50 urte bete dira 1976ko martxoaren 3ko sarraskia izan zenetik, eta orduko biktimei omenaldia egin nahi izan die Arabako Bertsozale Elkarteak. 

Buruz burukora heldu aurretik, 19 bertso puntuagarri kantatu beharko dituzte sei bertsolariek.

18:00 - 20:00
Araba Gasteiz Bertsolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sei bertsolari, Xilabako finalerako prest

Gaur jokatuko da Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako Bertsolari Txapelketako finala, Donibane Lohizuneko Jai Alain. Maialen Hiribarrenek jarriko dio txapela bost emakumek eta gizon batek osatuko duten seikoteko bertsolari irabazleari: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe. 17:00etatik aurrera izango da ikusgai, zuzenean, Orain.eus atarian.

Gehiago ikusi
X