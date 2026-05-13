Chivitek bere "zintzotasuna" jarri du "berme" gisa: "Inork ez du nire jardunean deliturik aurkitu, ezta aurkituko ere"

Nafarroako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, eta azpimarratu du bere gobernuan ez dagoela ustelkeriarik.

PAMPLONA, 13/05/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite, momentos antes de comparecer en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra, se ha ratificado en que "no ha habido ningún delito" y el suyo es un "Gobierno honesto y alejado de la corrupción". En unas breves declaraciones a los medios de comunicación, ha agradecido en primer lugar el trabajo que se ha ido desarrollando durante casi los casi ocho meses transcurridos desde la puesta en marcha de la comisión. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak bere gobernua zintzoa dela defendatu du Nafarroako Parlamentuan herri-lanen esleipenen inguruko ikerketa batzordean egin duen agerraldian. Chivitek bere "zintzotasuna" jarri du Gobernuan ustelkeriarik egon ez dela "bermatzeko". 

Lehenik eta behin, Chivitek argi eta garbi utzi du esleipenek indarrean dauden legeak eta araudiak betetzen dituztela. Ildo horretan, azpimarratu du esleipenen atzean barne kontrolak, kontrol juridikoak, teknikoak eta ekonomikoak daudela.

Chivitek adierazi duenez, ez da frogatu Gobernuan esku-sartzerik zein ustelkeria zantzurik egon denik.

"Nire zintzotasuna berme gisa jartzen dut, inork ez du nire jardunean deliturik atzeman, ezta atzemango ere", gaineratu du. 

Belateko tunelen esleipenari dagokionez, foru gobernuaren erantzukizuna handia zela adierazi du; batetik, isun mehatxu bat zegoelako; bestetik, bertan ibiltzen zirenen segurtasuna jokoan zegoelako. Zailtasunak zailtasun, Belateko tunelak aurrera egiten ari direla gaineratu du Chivitek.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko

Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadik "bakearekin, demokraziarekin eta giza duintasunarekin" duen konpromisoa defendatuko du Pradalesek aita santuarekin izango duen bileran

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da asteazkenean Vatikanoan, eta, bertan, Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandiano: “Orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea proposatzen dugu”

EH Bilduk koalizioaren etxebizitza plana aurkeztu eta ordu gutxira,  Pello Otxandiano, Eusko Legebiltzarreko koalizioaren bozeramailea, Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da. Han, etxebizitza arloko bere alderdiaren proposamenak azaldu ditu, eta arreta berezia jarri du etxebizitza publikoko proposamenetan. “Badago ardatz bat bereziki garrantzitsua: herri honetan orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea. Arazoari benetan heldu nahi bazaio, funtsezkoa da etxebizitza publikoaren parke handi bat sustatzea, azpiegitura sozial estrategiko gisa”, adierazi du.

