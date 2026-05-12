Uxue Barkosek ukatu egin du bere agintaldian ustelkeririk izan zenik, eta Cerdanekin inoiz ez duela negoziatu ziurtatu du
2015 eta 2019 artean Nafarroako Gobernuko presidente izan zenak hiru orduko agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean.
Uxue Barkosek, 2015 eta 2019 artean Nafarroako Gobernuko presidente izan zenak, esleipen publikoen inguruko Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean hitz egin du astearte honetan eta argi utzi nahi izan du bere agintaldian zehar ez zela ustelkeria kasurik izan. "Hori egiaztatuta gelditu da batzorde honek egin duen lanean", esan du. Bestetik, UPNko parlamentari Javier Esparzaren galderei erantzunez, azpimarratu du PSNrekin negoziatu duen guztietan Maria Chiviterekin negoziatu duela, ez Santos Cerdanekin.
Hiru orduz aritu da Uxue Barkos Ikerketa Batzordearen aurrean azalpenak ematen. Besteak beste, azaldu du PSNrekin Nafarroan negoziatzen zuela berak, sozialisten Madrilgo arduradunengana jo gabe. "Cerdan Nafarroako Parlamentuan ezagutu" zuela azaldu du eta "bilera bat baino gehiago" izan zituztela, baina harremanak "Maria Chivite gaur egungo presidentearekin" izan zituela beti jakinarazi du. "Alderdiko idazkari nagusiaren figura errespetatu" duela eta harekin negoziatzen zuela argitu du; "ez dut inoiz bilerarik izan Madrilen", esan du. Eta Estatuko Gobernuarekin negoziatu behar zuenean "zegokion ministerioarekin" hitz egiten zuela azaldu du, "ez diputatuekin".
Antxon Alonsori dagokionez, Barkosek esan du 2015ean ezagutu zuela Servinabarreko administratzailea, Mina Muga proiektuaren baitan. Alonso egitasmoa sustatzen zuen Geoalcali enpresako lantaldearen parte zela azaldu du. Harekin "oso bilera gutxi" egin zituela zehaztu du, proiektuaren tramitazioa Ministerioari pasa baitzizaion, Nafarroako eta Aragoiko lurraldeak tartean zeudelako.
Barkosen agintaldian lau obra esleitu zitzaizkien Accionak Alonsoren enpresekin zituen elkarteei: Arbizuko ikastetxe publikoaren obrak, Nafarroako Jauregiko Artxiboaren eraberritzea, Erripagañan babes ofizialeko 62 etxebizitza eraikitzea eta Navarra Arenako bulegoak. Presidente ohiaren hitzetan, "normaltasun osoz egin ziren lizitazioak, normaltasun osoz egin ziren obrak dira".
Presidente ohiak eta egungo senatariak ziurtatu duenez, ez zien "inoiz jarraibiderik eman" bere Gobernuko kideei esleipen horiek Acciona edo Servinabarri zuzentzeko. "Inoiz ez, ezer ez, ezta antzekorik ere", berretsi du, eta Guardia Zibilaren UCOk ikertutako ustezko ustelkeria sarearen "inolako susmorik ez" zuela adierazi du. UCOren txostenaren berri izan ondoren, albistea "sinesgaitza" eta "harrigarria" iruditu zitzaizkiola esan du
Hala ere, gogoratu du kasu hura bere agintaldiarekin lotzeko "saiakera egin zela hasieran". "Hasieratik esan genuen ez zegoela ustelkeria kasurik , eta uste dut oso ondo egiaztatuta geratu dela batzorde honetan", defendatu du.
Saio amaieran, Barkosek eskerrak eman dizkie "urte haietako Gobernuaren lana defendatu duten pertsonei".
