23 eta 29 urte bitarteko gazteek Emantzipa dirulaguntza eska dezakete gaurtik aurrera

Eusko Jaurlaritzak malgutu egin du orain arte 25 urte ezarrita zegoen gutxieneko muga.

Eusko Jaurlaritzak astearte honetan, hilak 12, ireki du Emantzipa Programaren 2026 deialdia, eta berrikuntza batekin, gainera: adin-tartea handitu du. Hala, 23 eta 29 urte bitarteko gazteek laguntza hori jaso ahal izango dute. Orain arte 25 urtetik gorakok zeukaten aukera.

Eskaerak aurkezteko epea  azaroaren 30era arte egongo da zabalik, betiere funtsak lehenago agortzen ez badira. Laguntza hileko 300 euroko ordainketa zuzena da, gehienez 24 hilabetez jaso ahal izango da, eta helburua da alokairu edo hipoteka gastuak ordaintzen laguntzea.

Baldintzak

Urtean 3.000 eurotik gorako eta 30.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten gazteek eskuratu ahal izango dute laguntza. (36.500 eurora arteko diru-sarrera, aitorpen bateratua eginez gero).

Nola eskatu?

Eskabideak bide elektronikoz zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira bai Zuzenean zerbitzuko bulegoetan eta administrazio-prozeduraren araudian zehaztutako lekuetan.

Programaren balantzea

Abian jarri zenetik, Emantzipak 39 milioi euro inguru mobilizatu ditu. 2024tik 2025era bitartean milaka laguntza eman dira, Bizkaia izanik onuradun handiena.

