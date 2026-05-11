ABIADURA HANDIKO TRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abiadura handiko trena Abandotik iritsiko da Bilbora, behin-behinean, epeak aurreratzeko

Abiadura handiko trenaren Jarraipen Batzordeak erabaki du mantenimendu-basea Basaurira eramatea, eta erabaki horri esker, 40.000 bat metro karratu erabiliko dituzte Abando inguruan.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de la estación de Abando. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/7/2023
Abandoko geltokia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Abiadura handiko trenaren Jarraipen Batzordea osatzen duten erakundeek adostu dutenez, AHT Bilbora Abandoko geltokitik iritsiko da behin-behinean, azpiegitura martxan jartzeko epeak bizkortzeko.

Onartutako konponbidea aldi baterako izango da, eta, inplikatutako administrazioek azpimarratu dutenez, ez du eragotziko trena Bizkaiko hiriburura lurpetik iristea, proiektuaren behin betiko planek aurreikusten duten bezala.

Akordioak, gainera, mantenimendu-basea Basaurira lekualdatzea jasotzen du. Erabaki horri esker, 40.000 metro karratu inguruko azalera kendu ahal izango da Abandoko ingurunean, eta espazio horretan AHTaren zerbitzuak ezartzea aurreikusten dute

Erakundeen ustez, formula horrek bateragarri egingo ditu abiadura handia lehenago iristea eta Bilbon lurperatutako trenbidea etorkizunean integratzea, hori baita Bizkaiko hiriburuan egiteke dauden hirigintza- eta mugikortasun-proiektu nagusietako bat.

Abidadura Handiko Trena Bilbo Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Un centenar de trabajadores han participado en la movilización REMITIDA / HANDOUT por ESK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/4/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tentsioa, Tubos Reunidosen: langileen zati batek grebarekin jarraitu ala ez bozkatzeko eskatu du

Gehiengo sindikalaren estrategiarekin kritikoak diren langileek erreferendumean bozkatu nahi dute grebarekin jarraitu ala ez; sindikatu nagusiek, ordea, uko egiten diote horri. Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak ohartarazi duenez, Tubos Reunidosen etorkizunaren zati bat jokoan dago gaurko bileran, eta guztiak batera arraun egiteko deia egin du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X