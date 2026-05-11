Abiadura handiko trena Abandotik iritsiko da Bilbora, behin-behinean, epeak aurreratzeko
Abiadura handiko trenaren Jarraipen Batzordeak erabaki du mantenimendu-basea Basaurira eramatea, eta erabaki horri esker, 40.000 bat metro karratu erabiliko dituzte Abando inguruan.
Abiadura handiko trenaren Jarraipen Batzordea osatzen duten erakundeek adostu dutenez, AHT Bilbora Abandoko geltokitik iritsiko da behin-behinean, azpiegitura martxan jartzeko epeak bizkortzeko.
Onartutako konponbidea aldi baterako izango da, eta, inplikatutako administrazioek azpimarratu dutenez, ez du eragotziko trena Bizkaiko hiriburura lurpetik iristea, proiektuaren behin betiko planek aurreikusten duten bezala.
Akordioak, gainera, mantenimendu-basea Basaurira lekualdatzea jasotzen du. Erabaki horri esker, 40.000 metro karratu inguruko azalera kendu ahal izango da Abandoko ingurunean, eta espazio horretan AHTaren zerbitzuak ezartzea aurreikusten dute
Erakundeen ustez, formula horrek bateragarri egingo ditu abiadura handia lehenago iristea eta Bilbon lurperatutako trenbidea etorkizunean integratzea, hori baita Bizkaiko hiriburuan egiteke dauden hirigintza- eta mugikortasun-proiektu nagusietako bat.
