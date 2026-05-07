Tentsioa Tubos Reunidosen: langileen zati batek grebarekin jarraitu ala ez bozkatzeko eskatu du

Gehiengo sindikalaren estrategiarekin kritikoak diren langileek erreferendumean bozkatu nahi dute grebarekin jarraitu ala ez; sindikatu nagusiek, ordea, uko egiten diote horri. Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak ohartarazi duenez, Tubos Reunidosen etorkizunaren zati bat jokoan dago gaurko bileran, eta guztiak batera arraun egiteko deia egin du. 

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosko langileak tentsio handiko uneak bizitzen ari dira, astelehenean enpresak hartzekodunen konkurtsoa eskatu duela baieztatu baitu. Gainera, atzo egindako bileraren ostean, ez zen aurrerapausorik izan. Gehiengo sindikalaren estrategiarekin kritiko den langile talde batek erreferendumean bozkatu nahi du grebarekin jarraitu ala ez erabakitzeko, baina gehiengo sindikalak uko egiten dio.

Langile kritiko horiek CCOO eta UGT sindikatuen babesa dute, eta, funtsean, Amurrioko greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatzea nahi dute. Goizeko bederatzietan horren inguruko batzarra deitu dute. Hala ere, aurretik, greba-pikete batekin hasi da goiza, zazpi eta erdietatik aurrera.

Sindikatuen arteko desadostasunak

Langileen batzordea erabat zatituta iritsi da gaurko jardunaldira. ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatzen duten gehiengoak erabat baztertzen du erreferendumean bozkatzeko aukera; izan ere, ezin izan dituzte ikusi bozketa egiteko plantillaren zati batek aurkeztu omen dituen sinadurak.

Gaurko hitzordua Tubos Reunidosen zuzendaritzarekin atzo egindako bileraren ondoren dator, eta hartzekodunen konkurtsoa eskatu dutela baieztatu ostean.

Bilera horretan azaldu zuten egoera oso zaila dela eta maiatzeko ordainketei baino ezin izango dietela aurre egin, soldatak barne. Langileen batzordeak bilera etsigarritzat jo du.

"Norabide berean arraun" egiteko deia egin du Torresek

Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak ostegun honetan ohartarazi duenez, Tubos Reunidosen etorkizunaren zati bat jokoan dago gaurko bileran, eta guztiak batera arraun egiteko deia egin du. 

Eusko Legebiltzarraren sarreran egindako adierazpenetan, Torresek adierazi du guztiek jakitun izan behar dutela enpresaren egoera zein den eta epe motz, ertain eta luzera begira irtenbidea enpresak bizirautea izan behar dela. "Horretarako, denok batera arraun egin behar dugu, enpresak bai, baina baita langileek ere", gaineratu du.
 
Testuinguru horretan, egoera inbertitzaile berriak bilatzeko eta enpresaren etorkizunerako oztopo ez izatea espero du. 
Ekonomia

