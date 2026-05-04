Tubos Reunidosek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu du
Enpresak maiatzaren 6an bilera egingo du Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin. Bestalde, Amurrioko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko asanblada egin ahal izateko beharrezkoak ziren 235 sinadurak aurkeztu dituzte Lan Ikuskaritzaren aurrean.
Apirilaren amaieran aukera aurreratu eta gero, astelehen honetan hartzekodunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu du Tubos Reunidos industria taldeak Arabako epaitegi batean, "berehalako kaudimen gabezia" argudiatuta, enpresak jakinarazi duenez.
Ohar batean azaldu duenez, azken hilabeteetan enpresa jasaten ari den "diruzaintzako tentsioek" eragin dute erabakia, "Amurrioko (Araba) lantegian jarduera nahi gabe gelditu delako". Izan ere, plantillako langileak greba mugagabean daude, iragarritako kaleratzeengatik.
Enpresak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dio zein egoeratan dagoen, eta adierazi du "gaur egun sozietatearen bideragarritasunerako beharrezkoak diren premisak" ezin izan direla bermatu, bereziki "sarrerak".
Egoera horretan, enpresaren Administrazio Kontseiluak, "bere jarduera gidatu duen zuhurtziazko jarrerari eutsiz, hartzekodunen borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskatu behar izan du", dio oharrean.
Azalpenen arabera, hartzekodunen borondatezko konkurtsoaren deklarazioa aurkezteko erabakia "kanpoko aholkularitza jaso ondoren eta sozietatearen hartzekodunen, langileen, hornitzaileen eta akziodunen interesak babesteko helburuarekin" hartu da.
Tubos Reunidosek Trapagaran eta Amurrioko enpresa batzordeak bilerara deitu maiatzaren 6rako
Tubos Reunidoseko zuzendaritzak Trapagaran eta Amurrioko enpresa batzordeak bilera banatara deitu ditu maiatzaren 6an.
Goizeko 10:30ean izango da Amurrioko batzordearekin bilera eta 16:00etan izango da Trapagarangoarekin.
Informazioa ematea eta zalantzak argitzea omen da bileren helburua.
Eusko Jaurlaritzak "proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko konpromisoa" berretsi du
Hartzekodunen borondatezko konkurtsoa iragarri ostean, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak "Tubos Reunidosen proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko Eusko Jaurlaritzaren konpromiso erabatekoa" adierazi du astelehen honetan.
Jaurlaritzak elkartasuna eta babesa adierazi die langileei, haien familiei eta Aiaraldeko eskualde osoari, "hilabeteak daramatzatelako sufritzen Tubos Reunidosen egoeragatik".
Hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu ondoren, "Tubos Reunidosentzat beste etapa bat ireki" dela nabarmendu du Jauregik, eta Eusko Jaurlaritza "egoera hori gerta ez zedin saiatu" dela ere esan du, baina, zoritxarrez, ezinezkoa" izan dela.
Etapa berri honetan, sailburuak adierazi duenez, lehentasuna eman behar zaio industria jardueraren jarraipenari eta enpresaren enpleguari. Horrekin batera, "zorraren berregituraketari eta epe ertain eta luzean enpresa bideragarri bat eraikitzea ahalbidetuko duen proiektu sendo baten diseinuari heltzen zaion bitartean, eta horren alde egiteko prest dauden inbertitzaile berriak bilatzen jarraituko dugu", defendatu du.
"Bakoitzak bere erantzukizun eta eskumenetatik, modu kooperatiboan lan egin behar dute konkurtso prozesua gainditzeko eta Tubos Reunidosen industria jardueraren jarraipena ziurtatzeko", hausnartu du Jauregik.
Tubos de Amurrioko langileen sinadurak erregistratu dituzte Ikuskaritzan, batzarra egiteko eta grebari buruz erabakitzeko
Bestalde, Arabako Lan Ikuskaritzak Amurrioko Tubos Reunidoseko langileen 235 sinadura erregistratu ditu, Arabako lantegian deitutako greba mugagabea mantenduko den ala ez erabakitzeko batzarra deitu ahal izateko. Maiatzaren 7ko deialdia babesten duten langileek "konfidentzialtasuna" eskatu dute "sustatzaileen eta sinatzaileen" nortasuna babesteko.
Joan den ostegunean, enpresako langileek zuzendaritzari eta batzordeari jakinarazi zieten beharrezko sinadurak bildu zituztela maiatzaren 7an batzar bat egiteko eta langileei planteatzeko erreferendum bat nahi duten greba mugagabearekin jarraitzeko ala ez eta, kontsulta babestuz gero, egun horretan bertan bozkatzeko.
Gaur, enpresa batzordea bilduta, ELAk, LABek eta ESK-k osatzen duten gehiengoaren babesarekin, langileek proposatutako ezohiko batzarra "ez baliozkotzat eta ez deitutzat" jo dute, batzar horren deialdia babesten duten langileen sinadurak aurkeztu ez direlako. UGTk ez du bat egin planteamendu horrekin eta CC.OO.k ez du parte hartu erabaki hori hartu den bileran.
Ondoren, sindikatuetako iturriek Europa Press agentziari jakinarazi diotenez, 235 langilek salaketa bat jarri dute Lan Ikuskaritzan, zentroak greba mugagabean jarraitzen duela eta lantegiko sarreran pikete bat dagoela, "plantillaren sarbidea oztopatuz edo galaraziz" salatuz.
Era berean, jakinarazi dute apirilaren 30ean ezohiko batzar bat deitu zutela "eskatutako gutxieneko ehunekora iristen den langile talde batek" grebarekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Adierazi dutenez, euren asmoa lantegian bertan ospatzea da, baina "segurtasunari" buruzko zalantzak azaldu dituzte, "fabrikaren sarreran dagoen egoera dela eta".
Lan Ikuskaritzari erabaki horren berri eman ondoren, langileek deialdiaren sinatzaileen "izenen zerrenda" eman dute, "egiaztapen erreserbatua egiteko, eta berariaz eskatu dute batzarraren sustatzaileen eta babesten dutenen" nortasunaren konfidentzialtasuna". Deialdia egin dutenek deialdiaren kopia bana bidali diete enpresari eta batzordeari.
Deitzaileek, bestalde, oharra bidali diete langileei, batzarra egingo dutela iragartzeko. Deialdia hitzarmen kolektiboaren 75. artikuluan babesten dela ziurtatu ondoren, "guztiak" batzarrera "segurtasunez" joateko deia egin dute, bizi duten egoeraren aurrean plantillaren iritzia "adierazi ahal izateko".
