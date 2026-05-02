ELKARRIZKETA EUSKADI IRRATIAN
Gutxieneko soldata propioa ezartzeko aldarriarekin "jarrera argia" eskatu dio ELAren idazkari nagusiak lehendakariari

1.500 euroko gutxieneko soldata propioa ezartzeko “patronala interpelatzen eta presionatzen” jarraitzeko prest agertu da Mitxel Lakuntza. Eskubide sozialen alde egiteaz gain, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea ere aldarrikatu du ELA sindikatuaren idazkari nagusiak.

Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuaren idazkari nagusia. Artxiboko argazkia: Euskadi Irratia
EITB

Euskal Herrian gutxieneko soldata hemen bertan erabaki beharra dagoela azpimarratu du Mitxel Lakuntza ELA sindikatuaren idazkari nagusiak, eta jarrera argia eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari, gaur, larunbata, Euskadi Irratiko "Goiz Kronika" saioan egindako elkarrizketan. Hala, Eusko Jaurlaritzari eta patronalari kritikak egin dizkio elkarrizketa sozialerako mahaiaren inguruan.

“Euskal gizartearen gehiengoak bat egiten du 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa ezartzeko aldarriarekin, eta konpromisoa dugu borroka honekin jarraitzeko”, azpimarratu du Lakuntzak. Horren ustez, lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke lehendakariak, eta Confebask estutu negoziatzera eser dadin.

ELA sindikatuaren idazkari nagusiak esan du gaur egun ez duela Confebaskekin inolako harremanik. “Tamalez, begi bistan da ez dutela gurekin esertzeko asmorik. Lau aldiz esan digute jada gurekin ez dutela eseri nahi”, esan du.

Horrela, “gero eta urrutiago” sumatzen du patronala euskal gizartearengandik; ez bakarrik gutxieneko soldata propioa ezartzeko aldarriarekin, baizik eta belaunaldien arteko testuinguruan ere. “Agerikoa da Confebasken jarrera; izan ere, edozein interesen gainetik beti interes ekonomikoak lehenesten ditu”, esan du. 

Ildo horretatik, “patronala interpelatzen eta presionatzen” jarraitzeko prest agertu da Lakuntza, eta sindikatuen artean bide berriak aztertzeko prest ere bai.

Eskubide sozialen alde egiteaz gain, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea ere aldarrikatu du ELAko idazkari nagusiak, eta, ildo horretatik, oso kezkatuta agertu da legebiltzarkideen arteko eztabaidarekin. 

“Euskararen normalizazioaren aldeko eragile batzuk daude, eta horren normalizazioa nahi ez duten beste eragile batzuk daude. Kasu honetan, Eneko Andueza eta PSE-EE euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile horien artean daude”, esan du Lakuntzak. 

Hurrengo larunbatean, Euskal Herri euskalduna aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu dute ELA, LAB eta STEILAS sindikatuek. 

Ela Sindikatua Euskal Autonomia Erkidegoa Lana Imanol Pradales Ekonomia

