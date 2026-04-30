Nafarroako Volkswagenek 500-1.000 langile artean beharko ditu 2027an, ekoizpen-aurreikuspenak berretsiz gero

Ekoizpen bolumen "oso handiak" espero ditu konpainiak datorren urterako eta, datuak behin behinekoak diren arren, laster ekingo dio enpresak barneko eta kanpoko langileak hautatzeko, prestatzeko eta gaitzeko prozesuari, espezialitate profesionalen beharrak betetzeko, hala nola elektromekanikariak, txapistak edo hornitzaileak.

Nafarroako Volkswagenen lantegia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Volkswageneko Enpresa Batzordeko Idazkaritzak (UGT eta CCOO) bilera egin du ostegun honetan lantegiko zuzendaritzarekin, eta 2027rako ekoizpen bolumen "oso altuak" aurreikusten direla jakinarazi du, 500-1.000 langile kontratatzea ekarriko luketenak.

Enpresa Batzordeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, 2027rako ekoizpen aurreikuspen  oso handiak ditue enpresak, baina datuak behin-behinekoak dira oraindik; urrian edukiko dituzte eskuartean behin betikoak.

Bi auto elektriko berri merkaturatuko ditu Volkswagenek aurki, Skoda Epiq ekainean, eta ID Cross irailean. Eta sindikatuek adierazi dutenez, "merkaturatze horiez gain, orain prest egon behar dugu, badaezpada, 2027an ekoizpen-bolumen oso altuei aurre egiteko".  

UGTk eta CCOOk "oso positibotzat" jo dute albistea, izan ere "esan digutena da gure produktuak harrera oso ona izaten ari direla etorkizuneko bezeroen artean, eta horrek egungo eta etorkizuneko lana indartzen du dagoeneko". 

Azaldu dutenaren arabera, bi eszenario posible dituzte eskuartean. Lehena litzateke urtean 340.000 autora arte ekoiztearena. Kasu horretan atsedenaldiak mugitu eta hobetuko lirateke sindikatuen ustez, eta 500 pertsona inguru kontratatza ekarriko luke. 

Bigarren egoera da 340.000 autotik gora egitea urtean. Kasu horretan, euren ustez, asteburuko txanda ezartzea litzateke hartuko litzatekeen neurria, eta horrek 1.000 langile kontratatzea ekarriko luke. 

"Jakitun gara erronka handia dela hau. Eta badakigu iragarpena behin-behinekoa dela, baina, edonola ere, unea iristean prest egon ahal izateko langile aukeraketa prozesuari ekingo zaio jada", sindikatuen arabera. 

Laster ekingo dio enpresak barneko eta kanpoko langileak hautatzeko, prestatzeko eta gaitzeko prozesuari, espezialitate profesionalen beharrak betetzeko, hala nola elektromekanikariak, txapistak edo hornitzaileak.

Azkenik, ekoizpen eta enplegu-bolumen handi hauen aurrean, UGTk eta CCOOk elkarlanerako deia egin die Nafarroako Gobernuari, hezkuntza komunitateari (lanbide heziketako eskolak batez ere) eta eragile sozialei, "prozesua jasangarria eta orekatua" izan dadin. 

