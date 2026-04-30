Nafarroako Volkswagenek 500-1.000 langile artean beharko ditu 2027an, ekoizpen-aurreikuspenak berretsiz gero
Ekoizpen bolumen "oso handiak" espero ditu konpainiak datorren urterako eta, datuak behin behinekoak diren arren, laster ekingo dio enpresak barneko eta kanpoko langileak hautatzeko, prestatzeko eta gaitzeko prozesuari, espezialitate profesionalen beharrak betetzeko, hala nola elektromekanikariak, txapistak edo hornitzaileak.
Nafarroako Volkswageneko Enpresa Batzordeko Idazkaritzak (UGT eta CCOO) bilera egin du ostegun honetan lantegiko zuzendaritzarekin, eta 2027rako ekoizpen bolumen "oso altuak" aurreikusten direla jakinarazi du, 500-1.000 langile kontratatzea ekarriko luketenak.
Enpresa Batzordeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, 2027rako ekoizpen aurreikuspen oso handiak ditue enpresak, baina datuak behin-behinekoak dira oraindik; urrian edukiko dituzte eskuartean behin betikoak.
Bi auto elektriko berri merkaturatuko ditu Volkswagenek aurki, Skoda Epiq ekainean, eta ID Cross irailean. Eta sindikatuek adierazi dutenez, "merkaturatze horiez gain, orain prest egon behar dugu, badaezpada, 2027an ekoizpen-bolumen oso altuei aurre egiteko".
UGTk eta CCOOk "oso positibotzat" jo dute albistea, izan ere "esan digutena da gure produktuak harrera oso ona izaten ari direla etorkizuneko bezeroen artean, eta horrek egungo eta etorkizuneko lana indartzen du dagoeneko".
Azaldu dutenaren arabera, bi eszenario posible dituzte eskuartean. Lehena litzateke urtean 340.000 autora arte ekoiztearena. Kasu horretan atsedenaldiak mugitu eta hobetuko lirateke sindikatuen ustez, eta 500 pertsona inguru kontratatza ekarriko luke.
Bigarren egoera da 340.000 autotik gora egitea urtean. Kasu horretan, euren ustez, asteburuko txanda ezartzea litzateke hartuko litzatekeen neurria, eta horrek 1.000 langile kontratatzea ekarriko luke.
"Jakitun gara erronka handia dela hau. Eta badakigu iragarpena behin-behinekoa dela, baina, edonola ere, unea iristean prest egon ahal izateko langile aukeraketa prozesuari ekingo zaio jada", sindikatuen arabera.
Laster ekingo dio enpresak barneko eta kanpoko langileak hautatzeko, prestatzeko eta gaitzeko prozesuari, espezialitate profesionalen beharrak betetzeko, hala nola elektromekanikariak, txapistak edo hornitzaileak.
Azkenik, ekoizpen eta enplegu-bolumen handi hauen aurrean, UGTk eta CCOOk elkarlanerako deia egin die Nafarroako Gobernuari, hezkuntza komunitateari (lanbide heziketako eskolak batez ere) eta eragile sozialei, "prozesua jasangarria eta orekatua" izan dadin.
Behargin bat hil da Zamudion, lan-istripuz
Ezbeharra ostegun goizean gertatu da, Ugaldeguren industrialdean, eta biktima bertan hil da, osasun-zerbitzuek esku hartu duten arren.
BBVAk 3.000 milioiko irabaziak izan ditu lehen hiruhilekoan (+%10,8) eta akzioak berrerosiko dituela iragarri du
Erakundeak diru-sarrerak eta errentagarritasuna handitu ditu kredituaren bultzadari esker, eta akzioak berrerostea aurreikusi du, 1.460 milioi arte inbertituta.
Brent upela % 5 baino gehiago garestitu da ostegun honetan, 126 dolarrera ere iritsita
Pasa den otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu zutenetik, Brent upela % 70 baino gehiago garestitu da.
Ekialde Hurbileko gatazka "inoiz ez bezalako ziurgabetasun-mailak" sortzen ari da turismoaren sektorean, Aenaren arabera
Espainiako aireportuetako operadoreak ziurtatu duenez, erregaiaren eta kerosenoaren hornidura ziurtatuta dago datozen asteetarako; hala ere, ohartarazi duenez, "gerraren iraupenaren araberakoa izango da guztia".
23 urtetik gorakoek maiatzaren 12tik aurrera eskatu ahal izango dute Emantzipa dirulaguntza
Hala, zabaldu egingo du adin tartea. Orain arte 25 urtetik gorakoek eska zezaketen, baina, aurrerantzean, 23 eta 29 urte arteko gazteek izango dute aukera laguntza hori eskatzeko.
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetzat jo du Bilboko JM ikastetxeko 59 langile kaleratzeko erabakia
ELA sindikatuak ohar batean adierazi duenez, Auzitegi Gorenak kaleratze kolektiboaren aurkako errekurtsoa onartu izanak agerian uzten du porrot egin zuen Jesuitinas ikastetxearekin bat egitea eta langileak kaleratzea prozesu "iluna eta gaizki kudeatua" izan zela, eta horrek "familien kezka eta ikasleen matrikulazio-desbideratzea" eragin zituela, "ikastetxea behin betiko ixtera kondenatu" arte; "guztia, Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin eta konplizitatearekin", sindikatuaren arabera.
Epaitegi batzuk hasi dira langile interinoak finko egiten, Europako Justiziaren epaiaren ondoren
Pasa den apirilaren 14an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da neurri nahikoa abusu horiek konpentsatzeko.
KPIaren urtearteko tasa % 3,2ra jaitsi da apirilean, erregaia igo arren, argindarra jaitsi izanak bultzatuta
Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shockak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek.
Iberdrolak 1.711 milioi irabazi ditu lehen hiruhilekoan, eta 2026rako mozkin garbi doituaren aurreikuspenak hobetu ditu
Konpainiak urtarrila eta martxoa artean izandako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 4.067,1 milioi eurora iritsi da, duela urtebete baino % 9,7 gutxiago.