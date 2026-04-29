Epaitegi batzuk hasi dira langile interinoak finko egiten, Europako Justiziaren epaiaren ondoren
Pasa den apirilaren 14an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da neurri nahikoa abusu horiek konpentsatzeko.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ezarritako doktrina aplikatzen hasi dira Espainiako epaitegiak, eta urteetan administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten langile interinoak berriro ere hartzera behartu dituzte.
EBko Justizia Auzitegiak pasa den apirilaren 14an ebatzi zuenaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da nahikoa abusu horiek zigortzeko, "aldi baterako lan-harremana" izatea dakarrelako eta langilearen "prekarietate-egoera" ez delako hobetzen.
EFE albiste agentziak eskuratu ahal izan duen apirilaren 27ko data duen epai baten arabera, Madrilgo Erkidegoko Gobernuak bitarteko funtzionario bat berriro onartu beharko du.
Emakumea 2024ko ekainean kargutik kendu zuten, ia 20 urtez Ekonomia, Ogasun eta Enplegu Kontseilaritzan lan egin ondoren. Orain kargugabetze hori baliogabetu du Madrilgo epaitegi batek eta langile mugagabe gisa berriro onartua izateko eskubidea aitortu dio.
Espainian milioi bat langile interino inguru daude, eta horietatik 30.000 inguruk auzitegietara jo dute.
