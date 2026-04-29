Epaitegi batzuk hasi dira langile interinoak finko egiten, Europako Justiziaren epaiaren ondoren

Pasa den apirilaren 14an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da neurri nahikoa abusu horiek konpentsatzeko. 

Estatuko Administrazioa. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ezarritako doktrina aplikatzen hasi dira Espainiako epaitegiak, eta urteetan administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten langile interinoak berriro ere hartzera behartu dituzte. 

EBko Justizia Auzitegiak pasa den apirilaren 14an ebatzi zuenaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da nahikoa abusu horiek zigortzeko, "aldi baterako lan-harremana" izatea dakarrelako eta langilearen "prekarietate-egoera" ez delako hobetzen.

EFE albiste agentziak eskuratu ahal izan duen apirilaren 27ko data duen epai baten arabera, Madrilgo Erkidegoko Gobernuak bitarteko funtzionario bat berriro onartu beharko du.  

Emakumea 2024ko ekainean kargutik kendu zuten, ia 20 urtez Ekonomia, Ogasun eta Enplegu Kontseilaritzan lan egin ondoren. Orain kargugabetze hori baliogabetu du Madrilgo epaitegi batek eta langile mugagabe gisa berriro onartua izateko eskubidea aitortu dio.

Espainian milioi bat langile interino inguru daude, eta horietatik 30.000 inguruk auzitegietara jo dute. 

(Foto de ARCHIVO) Concentración de los trabajadores de JM ikastetxea frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao. EUROPA PRESS 14/5/2025
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bilboko JM ikastetxeko 59 langileren kaleratzea

ELA sindikatuak ohar batean adierazi duenez, Auzitegi Gorenak kaleratze kolektiboaren aurkako errekurtsoa onartu izanak agerian uzten du porrot egin zuen Jesuitinas ikastetxearekin bat-egitea eta langileen kaleratzea prozesu "iluna eta gaizki kudeatua" izan zela, eta horrek "familien kezka eta ikasleen matrikulazio-desbideratzea" eragin zituela, azkenean , "ikastetxea behin betiko ixtera kondenatu" arte; "guztia, Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin eta konplizitatearekin", sindiakatuaren arabera. 

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan

Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.

