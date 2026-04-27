Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du.
Azken orduko ezustekorik ezean, Diputatuen Kongresuko osoko bilkurak bertan behera utziko du alokairuen dekretua gaurko bozketan. Aipaturiko lege dekretuak aurten iraungitzen diren kontratuak (martxoaren 21etik abenduaren 31ra) bi urtez luzatzea eta errenta urtean gehienez ere % 2 igotzea jasotzen du.
PSOEk eta Sumarrek eta ezkerreko gainerako alderdiek dekretuaren alde bozkatuko dutela iragarri dute, baina itxura guztien arabera ez da nahikoa izango, PPk, Voxek, eta Juntsek ez dutelako babestuko.
Dekretua pasa den martxoaren 20tik dago indarrean, Ministroen Kontseiluak onartu eta Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratu zenetik. Hala ere, lege dekretu guztiek bezala Kongresuaren oniritzia behar du. PSOEk eta Sumarrek osatutako koalizio gobernuak 30 egun ditu, Konstituzioaren arabera, Kongresura eramateko, eta epemuga bete bezperan egingo da bozketa.
Juntsek kontra bozkatuko duela iragarri du. Hala ere, Pablo Bustinduy Espainiako Gobernuko Eskubide Sozialen ministroak ez du amore eman nahi, eta akordioa posible dela uste du.
Ildo horretan, Sumarren ordezkaria prest agertu da autonomo txikiak BEZ zerga ordaintzetik salbuesteko eta etxejabeei laguntzak emateko.
Bestalde, EAJ abstenitu egingo da bozketan. Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak iragarri du, Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Euskal Taldea abstenitu egingo dela alokairuak luzatzeko dekretuan.
39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte-hartzeko borondatea erakutsi du. Papresa hartzekodunen borondatezko konkurtsoan dago eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”
Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Energia Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.
EAEk duela bi hamarkada baino energia gutxiago kontsumitzen du, baina petrolioaren mende dago gero eta gehiago
Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duela 20 urte baino energia gutxiago kontsumitzen dute. Industria-kontsumoaren jaitsierak eta garraioaren gorakadak energia-banaketa eraldatu dute, eta erregai fosilen mende jarraitzen du.
Tubos Reunidosek ez du baztertzen hartzekodunen konkurtsoa eskatzea taldearen egoeragatik
Konpainia "bideragarritasuna arriskuan jartzen duen egoera batean dago, eta neurri gehigarriak hartzea eska lezake, izandako narriaduraren ondorioz", jakinarazi dio astelehen honetan enpresak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari.
Tubos Reunidosek % 37,5 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.
Balioen Merkatuko Batzordeak zehapen-espediente "oso larria" ireki dio Iberdrolari, iazko itzalaldia dela eta
Konpainiak "baimenik gabe" ekoizpena eta hornidura murriztu zuen ikertuko dute, eta baita itzalaldiko egunean "prestasun-betebeharra urratu" ote zuen ere.
Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela
Osasun-langileen greba dela eta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Osasun Ministerioari edo ministroari dagokiela negoziazio-mahaian jarraitzea gatazkak iraun bitartean. Bere aldetik, Monica Garcia Osasun ministroak esan du greba batzordea "legez kanpoko kontuak" eskatzen ari dela, eta horregatik, gatazka "bizirik egon dadin” nahi duela.
Greba mugagabea deituko du ELAk Avanzan, aurreakordioa "ez delako bete"
Donostia Bilbokin eta Gasteizekin lotzen duten zerbitzuei; Loiuko aireportua eta Donostia, Gasteiz eta Arrasate artekoei; eta Debagoieneko linea guztiei eragingo lieke grebak.