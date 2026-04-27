ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan

Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du. 

MADRID , 17/02/2026.- Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

Kongresuko osoko bilkura. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken orduko ezustekorik ezean, Diputatuen Kongresuko osoko bilkurak bertan behera utziko du alokairuen dekretua gaurko bozketan. Aipaturiko lege dekretuak aurten iraungitzen diren kontratuak (martxoaren 21etik abenduaren 31ra) bi urtez luzatzea eta errenta urtean gehienez ere % 2 igotzea jasotzen du. 

PSOEk eta Sumarrek eta ezkerreko gainerako alderdiek dekretuaren alde bozkatuko dutela iragarri dute, baina itxura guztien arabera ez da nahikoa izango, PPk, Voxek, eta Juntsek ez dutelako babestuko. 

Dekretua pasa den martxoaren 20tik dago indarrean, Ministroen Kontseiluak onartu eta Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratu zenetik. Hala ere, lege dekretu guztiek bezala Kongresuaren oniritzia behar du. PSOEk eta Sumarrek osatutako koalizio gobernuak 30 egun ditu, Konstituzioaren arabera, Kongresura eramateko, eta epemuga bete bezperan egingo da bozketa. 

Juntsek kontra bozkatuko duela iragarri du. Hala ere, Pablo Bustinduy Espainiako Gobernuko Eskubide Sozialen ministroak ez du amore eman nahi, eta akordioa posible dela uste du. 

Ildo horretan, Sumarren ordezkaria prest agertu da autonomo txikiak BEZ zerga ordaintzetik salbuesteko eta etxejabeei laguntzak emateko.

Bestalde, EAJ abstenitu egingo da bozketan. Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak iragarri du, Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Euskal Taldea abstenitu egingo dela alokairuak luzatzeko dekretuan.

Eguneko Titularrak Etxebizitza Diputatuen Kongresua Alderdi Politikoak EAJ-PNV Ekonomia

Gehiago ikusi
Publizitatea
X