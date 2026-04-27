Balioen Merkatuko Batzordeak  zehapen-espediente "oso larria" ireki dio Iberdrolari,  iazko itzalaldia dela eta

Konpainiak "baimenik gabe" ekoizpena edo hornidura murriztu zuen ikertuko dute, eta baita, itzalaldiko egunean "prestasun-betebeharra urratu" zuen ere. 

 

Iberdrola Generacion Nuclear
Cofrenteseko zentral nuklearra, Valentzian. Argazkia: Iberdrola
Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Batzordeak zehapen-espediente "oso larria" ireki dio Iberdrola Generacion Nuclear enpresari, iazko apirilaren 28an izandako itzalaldi elektrikoaren harira egindako ikerketaren barruan.

Estatuan dauden zazpi zentral nuklearretatik seitan du partaidetza Iberdrolak, eta Cofrenteseko (Valentzia) zentralaren jabe bakarra  bera da. 

Konpainiak Sektore Elektrikoaren Legearen 64.37 artikulua urratu duen zantzuak daudela dio espedienteak, "baimenik gabe ekoizpena edo hornidura murriztu" zuelakoan eta "prestasun-betebeharrak behin eta berriz bete ez” zituelakoan.

Dagoeneko 56 prozedura zabaldu ditu Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Batzordeak, itzalaldiarekin lotuta. 

Nolanahi ere, erakunde horrek argi utzi du prozedura hauek ez dutela esan nahi ikertutako enpresek dutenik itzalaldiaren ardura, adituek ondorioztatu baitzuten "faktore ugari" egon zirela gertakariaren atzean. 

Zure interesekoa izan daiteke

Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela

Osasun-langileen greba dela eta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Osasun Ministerioari edo ministroari dagokiola negoziazio-mahaian mantentzea gatazkak iraun bitartean. Bere aldetik, Monica Garcia Osasun ministroak esan du greba batzordea "legez kanpoko gauzak" eskatzen ari dela, eta horregatik, gatazka "bizirik mantendu” nahi duela.

Publizitatea
