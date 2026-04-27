Ryanairrek 1,2 milioi eserleku gutxiago eskainiko ditu uda honetan

2024tik, asko murriztu du bere eskaintza aire konpainiak. Hain zuzen ere, duela bi urte baino 3 milioi eserleku gutxiago eskaintzen ditu gaur egun. Ryanairren kontseilari delegetuak adierazi du Aenak proposatutako aireportuetako tasen igoera dela eskaintza murriztearen arrazoietako bat.

Ryanair airelinearen hegazkin bat. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Ryanairren kontseilari delegatu Eddie Wilsonek aurreratu duenez, 2027an hegazkin konpainiak ez du Espainiako Estatuan hazkunderik izango.

Komunikabideekin antolatutako topaketa batean, Wilsonek adierazi du Aenak datorren bosturtekorako proposatu duen aireportu tasen igoeraren ondorioz, aireportuak, "txikiak" direnak bereziki, ez direla lehiakorrak, eta, beraz, ekonomikoki errentagarriagoak diren beste herrialde batzuetara bideratuko dituela bere baliabideak; hala nola Kroaziara, Albaniara eta Marokora.

Aenak dibidenduak banatu dituela aprobetxatuz, Wilsonek kritikatu du irabazien % 80 akziodunen artean partitzen dituela Espainiako Estatuko aireportuak kudeatzen dituen erakundeak, atzerriko aireportuetan (Brasil eta Erresuma Batua) egiten dituela inbertsioak eta Estatuko aireportuen kostuak handitzen dituela.

Hartara, Aenaren eta bere tarifa proposamenaren aurka egin du berriro, eta gogorarazi du 3 milioi eserleku gutxiago dituela Ryanairrek 2024tik, eta 1,2 milioi galduko dituela uda honetan. Aurreikusi du, halaber, joera horri eutsiko diola datozen urteetan ere.

Airelinearen ustez, Espainiako Gobernua —% 51ko partaidetza izan eta tarifa politikaren arduradun izan arren— ez da ezer egiten ari aire konpainien krisia saihesteko, "ez baitu % 21eko igoera blokeatu", eta "Aenari bere monopolioaz neurri gabe baliatzen utzi baitio".

Bestalde, Wilsonek gogorarazi du Ryanairrek 300 hegazkin berri izango dituela 2027 eta 2034 bitartean, eta epe ertainean hazkunde handia izateko aukera duen Europako aire konpainia bakarra dela, baina ez duela Espainiako Estatuan egingo. 

Erregaien prezioen igoerari dagokionez, esan du oraingoz ez diola horrek arazorik eragin, aurtengo % 80 hitzartuta duelako. Hori dela eta, Wilsonek ziurtatu du erregaien prezioen igoerak ez duela eraginik izango bere jardunean, ez maiatzean, ezta ekainean ere.

