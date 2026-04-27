Ryanairrek 1,2 milioi eserleku gutxiago eskainiko ditu uda honetan
2024tik, asko murriztu du bere eskaintza aire konpainiak. Hain zuzen ere, duela bi urte baino 3 milioi eserleku gutxiago eskaintzen ditu gaur egun. Ryanairren kontseilari delegetuak adierazi du Aenak proposatutako aireportuetako tasen igoera dela eskaintza murriztearen arrazoietako bat.
Ryanairren kontseilari delegatu Eddie Wilsonek aurreratu duenez, 2027an hegazkin konpainiak ez du Espainiako Estatuan hazkunderik izango.
Komunikabideekin antolatutako topaketa batean, Wilsonek adierazi du Aenak datorren bosturtekorako proposatu duen aireportu tasen igoeraren ondorioz, aireportuak, "txikiak" direnak bereziki, ez direla lehiakorrak, eta, beraz, ekonomikoki errentagarriagoak diren beste herrialde batzuetara bideratuko dituela bere baliabideak; hala nola Kroaziara, Albaniara eta Marokora.
Aenak dibidenduak banatu dituela aprobetxatuz, Wilsonek kritikatu du irabazien % 80 akziodunen artean partitzen dituela Espainiako Estatuko aireportuak kudeatzen dituen erakundeak, atzerriko aireportuetan (Brasil eta Erresuma Batua) egiten dituela inbertsioak eta Estatuko aireportuen kostuak handitzen dituela.
Hartara, Aenaren eta bere tarifa proposamenaren aurka egin du berriro, eta gogorarazi du 3 milioi eserleku gutxiago dituela Ryanairrek 2024tik, eta 1,2 milioi galduko dituela uda honetan. Aurreikusi du, halaber, joera horri eutsiko diola datozen urteetan ere.
Airelinearen ustez, Espainiako Gobernua —% 51ko partaidetza izan eta tarifa politikaren arduradun izan arren— ez da ezer egiten ari aire konpainien krisia saihesteko, "ez baitu % 21eko igoera blokeatu", eta "Aenari bere monopolioaz neurri gabe baliatzen utzi baitio".
Bestalde, Wilsonek gogorarazi du Ryanairrek 300 hegazkin berri izango dituela 2027 eta 2034 bitartean, eta epe ertainean hazkunde handia izateko aukera duen Europako aire konpainia bakarra dela, baina ez duela Espainiako Estatuan egingo.
Erregaien prezioen igoerari dagokionez, esan du oraingoz ez diola horrek arazorik eragin, aurtengo % 80 hitzartuta duelako. Hori dela eta, Wilsonek ziurtatu du erregaien prezioen igoerak ez duela eraginik izango bere jardunean, ez maiatzean, ezta ekainean ere.
Tubos Reunidosek langileen batzordeari jakinarazi dio ez duela lehiaketan sartzea erabaki, baina aukeretako bat dela adierazi du
Enpresak Uria Menendez bulegoa kontratatuta dauka agertoki posible hori prestatzeko.
Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Traumatologia Zerbitzuko langileek aparteko ordurik ez egitea erabaki dute
Arloko 73 profesionalek —mediku espezialistak, BAME ikasleak eta laguntza-unitateetako arduradunak— egin dute bat erabakiarekin, eta denek babesa adierazi diote dimititu berri duen Javier González Arteaga traumatologiako zerbitzuburuari.
Karrantza eta Aranguren arteko C5 linea berria maiatzaren 6an jarriko dute abian
Lanegunetan, bost tren zerbitzu berri egongo dira norabide bakoitzean, eta asteburuan, bakarra. Guztira, 101 joan-etorri —orain arte baino % 85 gehiago— izango dituzte astean inguru horietako bizilagunek.
Mihi-arrain haztegi batek 200 lanpostu eta 3.000 tona arrain ekarriko ditu urtean Lemoizko zentralean
Aquacria Basordas proiektuan hamar urtean 170 milioi euroko inbertsioa egitea aurreikusten da, eta zentral nuklear zaharraren lurretan kokatuko da.
AHTaren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatz-uztail bitartean izango dira martxan
Abiadura Handiko Trenaren Gipuzkoako lehen terminalek azken txanpari ekin diote, eta ibilbidearen plataforma aurten bertan ia amaituko dute.
Medikuen greba batzordeak Pedro Sanchezi galdegin dio har dezala bere gain gatazkaren negoziazioa
Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria "oso kezkatuta" agertu da medikuen grebaren harira, eta Osasun ministroari eskatu dio jarrai dezala negoziazio mahaian, gatazka konpondu arte.
Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.
Itzalalditik ateratako lezioak: Zer egin zero elektriko bat berriro ez gertatzeko
Orain arte egindako hainbat txosten teknikoren arabera, tentsio gorabeherak kontrolatzeko ezintasunaren eta faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen itzalaldia.
Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”
Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuaren koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, “lan-harremanak prekarizatu” eta “soldatak debaluatu” ditu, eta “kontakizun bat eraiki du” absentismoaren inguruan: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan”.