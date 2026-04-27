Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”
Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, “lan-harremanak prekarizatu” eta “soldatak debaluatu” ditu, eta “kontakizun bat eraiki du” absentismoaren inguruan: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan”.
Zure interesekoa izan daiteke
Arrasate, Pasaia eta Zestoa etxebizitzarako gune tentsionatu direla argitaratu du Espainiako Aldizkari Ofizialak
Dagoeneko 40 udalerri baino gehiago daude EAEn etxebizitzarako eremu tentsionatuko zerrendan.
Alokairuen dekretua astearte honetan iritsiko da Kongresura, babes nahikorik gabe eta EAJk zer egin behar duen argi ez dagoela
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua.
Albistea izango dira: medikuen greba, Trumpen aurkako atentatu saiakera eta San Prudentzio bezpera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Osasun Ministerioaren gaineko presioa handitu egingo da medikuen hirugarren greba astean
Osasun Sailak jakinarazi du protesta horien ondorioz itxaron-zerrendak % 50 handitu direla, eta sindikatuekin akordioa lortzeko eskatu dio ministroari.
Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek
Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.
Uber zerbitzuan 60 arau-hauste antzeman dituela jakinarazi dio Donostiako Udalak Aldundiari
Laboral Kutxak bere sabai historikoa gainditu du, 305 milioiko irabaziarekin
Laboral Kutxak Batzar Nagusia egin du. 2025eko kudeaketa eta urteko kontuak berretsi dituzte bertan. Egoera geopolitiko zaila izan arren, 2026an ere irabaziak izatea espero dute. Adimen artifiziala da erakundearen epe ertaineko erronka nagusienetako bat, eta horretara bideratuko dituzte baliabide gehien.
ELAk, LABek eta Steilasek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9rako Bilbon, "euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde"
"Oldarraldi judizial, politiko eta sindikalaren" aurrean, enplegu publikoan euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eskatzen dute.
Lanbiden lanpostu finkoa lortu duten bi langileri kalte ordaina eman beharko diete, "aldi baterako kontratuen abusuagatik"
Eibarko Lan Arloko 1. Epaitegiak emandako epaia aitzindaria da Euskadin, lehen aldia baita karrerako funtzionario diren langileei aldi baterako kontratuen abusuagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen zaiena.