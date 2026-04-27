Itzalalditik ateratako lezioak: Zer egin zero elektriko bat berriro ez gertatzeko
Orain arte egindako hainbat txosten teknikoren arabera, tentsio gorabeherak kontrolatzeko ezintasunaren eta faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen itzalaldia.
Bihar urtebete beteko da Iberiar penintsula osoa argindarrik gabe utzi zuen apirilaren 28ko itzalalditik. Egun hartan gertatutakoari buruz orain arte argitaratu diren txostenen arabera, faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen, eta tentsioa kontrolatzeko ezintasunak eragin zuen.
EGONKORTASUNA HANDITZEA
Orain arte hartu diren neurriak sistema elektrikoaren egonkortasuna indartzera eta hobetzera bideratu dira, eta horietako batzuk dagoeneko indarrean daude.
Besteak beste Endesa, Iberdrola eta EDP enpresa elektriko handiak biltzen dituen Aelec elkartearen arabera, tentsioa modu dinamikoan kontrolatzen laguntzeko prozedurak eguneratu dira. Hala ere, eragina oraindik ere mugatua dela onartu du EFE albiste agentziari egindako adierazpenetan, instalazio gutxi batzuek dutelako kontrol dinamikoa ezartzeko aukera.
“Itzalalditik atera dezakegun ikasgai nagusia da XXI. mendeko sistema elektriko bat ezin dela XX. mendeko tresnekin kudeatu”, azpimarratu du Jose Maria Gonzalez Appa Renovables elkartearen (Energia Berriztagarrien Enpresen Elkartea) zuzendari nagusiak EFE albiste agentziari egindako adierazpenetan.
Horren esanetan, oro har, aldaketak “positiboak” izan dira, sistema gainbegiratzeko, kontrol neurriak indartzeko, biltegiratzea bultzatzeko, eskariaren elektrifikazioa errazteko eta erantzuteko gaitasuna hobetu delako.
ERRESILIENTZIA, TENTSIO GORABEHEREN AURREAN
Juan de Dios Lopez Enpresa Eolikoen Elkartearen (AEE) zuzendari teknikoak EFEri azaldu dionez, tentsio aldaketen aurrean "erresilienteagoak" nola izan aztertzen ari dira orain Espainian.
Mario Ruiz-Tagle Iberdrola Españaren kontseilari delegatuak otsailean azaldu zuenez, "historikoki" energia makina sinkronoekin sortzen zen, sistemari ia erabateko segurtasuna ematen zion modu batean.
Ruiz-Tagleren iritziz, energia fotovoltaikoa edo eolikoa sortzeko sistemek gorabehera handiagoak dituzte eta makina sinkronoek baino erresilientzia gutxiago dute.
Testuinguru horretan, gainbegiratzea areagotzeko, biltegiratzea sustatzeko eta elektrifikazioa bultzatzeko errege-dekretu bat onartu zuen azaroan Espainiako Gobernuak.
ZIKLO KONBINATUEN GARRANTZIA
Itzalaldia gertatu eta hurrengo egunetik ziklo konbinatuen programazioa handitu egin da. Ziklo konbinatuko instalazioek gas naturala erabiltzen dute elektrizitatea sortzeko. Sistemari egonkortasuna ematen diote, baina, aldi berean, handizkako merkatuan elektrizitatearen prezioa handitzen dute.
