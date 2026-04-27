Lecciones aprendidas del apagón: Cómo evitar que vuelva a ocurrir un 'cero eléctrico'
Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico 'cero eléctrico' sin precedentes que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Según coinciden los informes publicados hasta ahora, se debió a un problema de tensión con una causa, que, en general, consideran "multifactorial".
AUMENTAR LA ESTABILIDAD
Las recomendaciones se enfocaron en medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo, varias de ellas ya puestas en marcha.
"Hoy tenemos un procedimiento de operación actualizado que permite a las renovables ayudar a controlar la tensión de forma dinámica", explica Marta Castro, directora de regulación de Aelec, la asociación que agrupa a grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa o EDP, en declaraciones a EFE. Aunque "su despliegue aún es limitado", matiza Castro, dado que con los datos que disponen únicamente una centena de instalaciones pueden dar actualmente control dinámico de tensión.
"La principal lección que podemos aprender del apagón es que un sistema eléctrico del siglo XXI no puede operarse con herramientas del siglo XX", destaca José María González, director general de Appa Renovables (Asociación de Empresas de Energías Renovables), a EFE. González señala que los cambios son "positivos" en la valoración general, porque se "ha avanzado en reforzar la supervisión y control del sistema, en impulsar el almacenamiento, en facilitar la electrificación de la demanda y en mejorar la capacidad de respuesta operativa".
RESILIENCIA ANTE VARIACIONES DE TENSIÓN
Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), explica a EFE, que España cuenta con un sistema eléctrico que es "referencia", aunque tiene sus particularidades al estar situado en un extremo de Europa, contar con una interconexión relativamente pequeña y una alta penetración de renovables. Dadas estas características, ahora se está analizando cómo ser "más resilientes" ante posibles variaciones de tensión.
"Históricamente, no solo en España, también en el resto de los países del mundo, las energías se producían con máquinas síncronas, con elementos que producían un movimiento de unas masas rodantes que le daban al sistema una seguridad prácticamente absoluta", explicaba en febrero el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en la comisión de investigación del Senado.
Ruiz-Tagle añadía que "los sistemas de generación fotovoltaica o eólica basados en electrónica de potencia son propensos a recibir esas oscilaciones y las gestionan con menos resiliencia con la que lo hacen las máquinas síncronas".
En este contexto, además de los cambios de operación impulsados por la CNMC, el Gobierno aprobó en noviembre un real decreto para incrementar la supervisión, fomentar el almacenamiento o impulsar la electrificación.
EL PAPEL DE LOS CICLOS COMBINADOS
El operador del sistema —Red Eléctrica— opera desde el día siguiente del apagón con la conocida como "operación reforzada", que en la práctica supone aumentar la programación de ciclos combinados, que generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad, pero aumentan el precio de la electricidad en el mercado mayorista.
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