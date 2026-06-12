La inflación se mantiene estable en mayo tanto en Euskadi como en Navarra, donde la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 3,2 %, en línea con la media nacional, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a la estabilidad de la tasa interanual, los precios registran ligeros incrementos mensuales en ambas comunidades. En Euskadi, el IPC aumenta un 0,2 % respecto a abril, mientras que en Navarra avanza una décima. En lo que va de año, la inflación acumulada alcanza el 1,8% en la Comunidad Autónoma Vasca y el 1,7 % en Navarra.

En el caso navarro, las mayores subidas mensuales se registran en los grupos de Cuidado personal y otros, con un incremento del 0,6 %, y Sanidad, con un 0,5 %. También aumentan los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y alojamiento y Muebles y artículos del hogar, todos ellos un 0,4 %. Por el contrario, descienden las partidas de Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6 %), Actividades recreativas, deporte y cultura (-0,5 %), Vivienda e Información y comunicaciones (-0,3 %), así como Transporte (-0,2 %).

Además, Navarra acumula desde comienzos de año importantes aumentos en Transporte (6,3 %), Seguros y servicios financieros (5,5 %) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,3 %).

La evolución de los precios en ambas comunidades se produce en un contexto de incertidumbre económica internacional y volatilidad de los mercados energéticos, factores que continúan condicionando la trayectoria de la inflación pese a la moderación observada en los últimos meses.

Situación en España

En el conjunto de España, el IPC mantiene en mayo su tasa interanual en el 3,2 %, con lo que encadena ya tres meses consecutivos por encima del 3 %, en pleno 'shock' por la guerra en Irán. Según el INE, el comportamiento de la inflación está impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte, especialmente de los vuelos de pasajeros, y por las actividades recreativas, deportivas y culturales, con incidencia de los paquetes turísticos.

El dato más destacado de la estadística nacional ha sido el repunte de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, por su mayor volatilidad. Este indicador se eleva hasta el 3 %, dos décimas más que en abril y una décima por encima de la estimación inicial, lo que apunta a una persistencia de las tensiones inflacionistas en buena parte de los bienes y servicios de consumo.

Por su parte, el Gobierno defiende que la estabilidad de la inflación se ve favorecida por las medidas de apoyo desplegadas ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio y por el peso creciente de las energías renovables en el sistema energético. El Ejecutivo destaca que los precios de la electricidad y el gas continuan contenidos durante mayo y anuncia que mantiene contactos con los sectores más afectados para analizar la posible continuidad de las medidas de apoyo actualmente vigentes.