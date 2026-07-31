El euríbor cierra julio en el 2,855 %, su nivel más alto desde septiembre de 2024



El euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable, ha cerrado el mes de julio en el 2,855 %, su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando el índice se posicionó en el 2,94 %, de acuerdo con los datos preliminares y a falta de confirmación por Banco de España.

En concreto, en comparación con junio, la tasa ha subido en 6 puntos básicos. Frente al séptimo mes de 2025, el euríbor se ha encarecido en 77 puntos básicos, frente al 2,079 % que llegó a registrar entonces.

Encarecimiento de las hipotecas

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150 000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99 % más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el euríbor de julio registrará un incremento en su cuota de 64,78 euros al mes; esto es, 777,36 euros al año.

Este cálculo implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.