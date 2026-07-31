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Euriborrak % 2,855ean itxi du uztaila, mailarik altuena 2024ko irailetik

Ekainarekin alderatuta, tasa oinarrizko 6 puntu igo da.

(Foto de ARCHIVO) Np El Truco Que Pocos Conocen Para Ahorrar En Los Gastos De La Hipoteca Europa Press 10/2/2026
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euriborrak % 2,855ean itxi du uztaila, hau da, 2024ko irailetik izan duen mailarik altuenean, orduko hartan % 2,94an kokatu baitzen.

Zehazki, ekaineko datuekin alderatuta, tasa oinarrizko 6 puntu igo da. 2025eko zazpigarren hilabetekoaren aldean, 77 puntu igo da, orduan % 2,079an itxi baitzuen.

Hipoteken garestitzea

Horrela, 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorra kontratatuta duen eta % 0,99ko diferentziala gehi euriborra duen pertsona batek interes-tasa uztaileko euriborrarekin berrikusi behar badu, hilean 64,78 euroko igoera izango du bere kuotan, hau da, 777,36 eurokoa urtean.

Hori hipoteka kontratatuta duen pertsona batek izan ahalko lukeen igoerarik altuena da, maileguaren hasierako berrikuspena litzatekeelako (30 urte falta zaizkio amortizatzeko).

Europako Banku Zentrala Hipotekak Ekonomia

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