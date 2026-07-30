La compraventa de vivienda sube un 8,2 % en Navarra y cae un 13,6 % en Euskadi durante el mes de mayo
Según el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda en Navarra se ha encarecido un 13,5 %, mientras en Euskadi se mantiene estable.
La compraventa de vivienda ha aumentado un 8,2 % en Navarra, mientras que Euskadi ha registrado un descenso del 13,6 % durante el mes de mayo, según los datos del Consejo General del Notariado.
Así, Navarra fue una de las pocas comunidades donde aumentaron las compraventas (+8,2 %), mientras que en Euskadi se desplomaron un 13,6 %, situándose entre los territorios con mayores caídas del Estado.
Además, el precio de la vivienda ha seguido al alza en la Comunidad Foral con un notable incremento del 13,5 %, mientras en la CAV se ha mantenido estable con respecto al año anterior.
Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.
¿Cuál es la situación de la vivienda y las hipotecas a nivel estatal?
A nivel del Estado, los datos recabados por el Consejo General del Notariado confirman la tendencia a la baja de las compraventas y el encarecimiento progresivo del sector.
Así, durante el mes de mayo las operaciones de compraventa han descendido un 11,8 % interanual (55 761 operaciones). El mercado encadena ocho meses consecutivos de caídas.
Respecto al precio medio del metro cuadrado, ha subido un 8,8 % hasta situarse en los 2049 €/m². El encarecimiento ha afectado a 16 de las 17 comunidades, descendiendo únicamente en Galicia (-6,8 %).
En cuanto a la concesión de hipotecas, estas operaciones han descendido un 4 % (30 577 operaciones), aunque la cuantía promedio ha aumentado un 3,9 % hasta los 181 976 euros. Un 54,8 % de las compras se financió mediante préstamo, cubriendo de media el 72,5 % del valor del inmueble.
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