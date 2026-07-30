La compraventa de vivienda ha aumentado un 8,2 % en Navarra, mientras que Euskadi ha registrado un descenso del 13,6 % durante el mes de mayo, según los datos del Consejo General del Notariado.

Así, Navarra fue una de las pocas comunidades donde aumentaron las compraventas (+8,2 %), mientras que en Euskadi se desplomaron un 13,6 %, situándose entre los territorios con mayores caídas del Estado.

Además, el precio de la vivienda ha seguido al alza en la Comunidad Foral con un notable incremento del 13,5 %, mientras en la CAV se ha mantenido estable con respecto al año anterior.

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.