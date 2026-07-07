La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de Bizkaia, seguida del empleo y la inseguridad ciudadana
La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de Bizkaia y así lo afirman el 60 % de los vizcaínos, seguida del empleo y de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, según se desprende de la segunda parte del Estudio de Opinión Pública 2026 de la Diputación Foral de Bizkaia. El trabajo, realizado por Gizaker, recoge 3000 entrevistas telefónicas efectuadas entre el 25 de mayo y el 10 de junio de 2026 a personas mayores de 18 años.
Entre los tres principales problemas en Bizkaia, el 60 % cita la vivienda, mientras que un 33 % señala los relacionados con el empleo, un 30 % apunta la delincuencia e inseguridad ciudadana, un 22 % la sanidad, un 11 % la inmigración y, ya por detrás, se sitúan el transporte público y los bidegorris (9 %), la inflación (9 %), la educación (6 %) o la política (5 %).
Economía y empleo
Preguntados por la situación económica del territorio, la ciudadanía se divide entre los que opinan que es bastante buena (45 %) o muy buena (4 %) y los que la define como regular (39 %) o mala (9 %).
Algo más de la mitad (54 %) cree que la situación económica será igual el año que viene, y un 27% considera que será bastante peor.
Sobre el empleo, un 41 % de la ciudadanía de Bizkaia cree que la situación es regular, un 37 % opina que bastante buena y el 4 % opina que es muy buena. Un 14 % dice, en cambio, que la situación es mala.
A futuro, de cara al próximo año, el 55 % considera que la situación será igual, un 25 % dice que bastante peor, un 14 % bastante mejor, un 2 % mucho peor y un 1 % mucho mejor.
En general, un 65 % de los encuestados afirma que se vive bastante bien en Bizkaia, mientras que un 21 % señala que muy bien, un 12 % regular y únicamente un 1 % dice que mal.
Un 43 % de los encuestados se muestra bastante optimista respecto al futuro próximo de Bizkaia y otro 9 % se muestra muy optimista, mientras que un 35 % dice continuará regular, un 11 % se muestra muy pesimista.
Simpatías políticas
En el aspecto político, el PNV es el partido que suscita más simpatía o es más cercano para el 38 % de los vizcaínos (principalmente las personas mayores), seguido de EH Bildu (36 %), que cala con mayor fuerza entre la juventud, y el PSE-EE (14 %).
Sin embargo, las cifras caen si hablamos de la confianza que generan: el 33 % responde que es el PNV quien más confianza les genera y el 24 % opina que EH Bildu es en quien más confían; el apoyo es mucho menor para el PSE-EE (% 3).
Según los resultados, un 44 por ciento de los vizcaínos considera muy buena (6 %) o buena (38 %) la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia, mientras un 36 % la califica de regular y un 14 % de mala. La nota media que recibe, del 0 al 10, es un 6,1.
En cuanto a la diputada general Elixabete Etxanobe, un 35 % cree que su labor y gestión es muy buena (6 %) o bastante buena (29 %), un 31 % que es regular y un 14 % mala.
La ciudadanía cree que el reto más importante que debería tener la institución foral es que las personas jóvenes cuenten con oportunidades (66 %), mientras para un 58% debería ser que las personas mayores cuentes con oportunidades y el apoyo de tener buena calidad de vida.
Al 52 % de la población de Bizkaia le interesa mucho o bastante la política, y al 24 % no le interesa nada o casi nada, 6 de cada 10 opina que la situación política del territorio es muy buena (4 %) o buena (59 %).
No cumplir con las promesas aleja de la política al 38 %, el 15 % cita a los propios políticos con el principal motivo, y el 14 % nombra la corrupción.
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