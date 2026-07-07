San Fermín
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Pamplona arropa a San Fermín el día grande de las fiestas, en una procesión con modificaciones por el calor

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GRAFCAV5932. PAMPLONA, 07/07/2026.- Pamplona vive hoy su día grande. Miles de personas abarrotan las calles del casco viejo para acompañar la procesión de San Fermín, entre emoción, devoción y tradición. Ni el calor sofocante frena a una ciudad entregada que late al unísono en honor a su patrón. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaietako egun handian San Fermin jantziko du Iruñeak, beroagatik aldaketak izango dituen prozesio batean

Última actualización

Miles de pamploneses vestidos de blanco y rojo han llenado las calles de Pamplona este martes, 7 de julio, día grande de las fiestas, para arropar a San Fermín a su paso por el casco viejo de la ciudad en la tradicional procesión en honor al santo, que este año ha sufrido modificaciones debido a las alertas por altas temperaturas.



Pamplona Fiestas de San Fermín Sociedad

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