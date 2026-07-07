San Fermin
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Iruñeak bere egun handia ospatu du gaur San Ferminen omenezko prozesioarekin

Iragarkia
GRAFCAV5932. PAMPLONA, 07/07/2026.- Pamplona vive hoy su día grande. Miles de personas abarrotan las calles del casco viejo para acompañar la procesión de San Fermín, entre emoción, devoción y tradición. Ni el calor sofocante frena a una ciudad entregada que late al unísono en honor a su patrón. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Zuriz eta gorriz jantzitako milaka iruindarrek Iruñeko kaleak bete dituzte astearte honetan, uztailak 7, jaietako egun handian, San Fermin alde zaharretik igarotzean santuaren omenezko prozesio tradizionalean babesteko. Aurten, tenperatura altuek eragindako alerten ondorioz, prozesioaren ibilbidea aldatu egin da.



Iruñea Sanferminak Gizartea

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18:00 - 20:00
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