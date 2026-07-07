San Fermin egun handia gogotik ospatzen ari dira Iruñean
Sanferminetako egunik esanguratsuena bizi du Iruñeak: jaietako ekitaldirik jendetsuenak eta tradizionalenak biltzen ditu egitarauak. Lehenengo entzierroa, patroiaren omenezko prozesioa, su artifizialak eta kontzertuak dira San Fermin egun handiko hitzordu garrantzitsuenak.
Iruñea San Fermin egun handia ospatzen ari da. 2026ko Sanferminetako ekitaldi nagusian milaka herritarrek eta bisitarik parte hartu dute. Nafarroako hiriburuan, goiz-goizetik, Fuente Ymbro ganadutegiko zezenak izan dira protagonista, aurtengo lehen entzierroan. Horrez gain, tradizio erlijiosoa, kultura eta musika uztartu dituen eguna izan da, santua omentzeko.
Eguneko egitaraua 08:00etan abiatu da, Santo Domingoko aldapan hasi den lehen entzierroarekin. Fuente Ymbro ganadutegiko sei zezenek hartu dute parte lasterketan.
10:00etan San Ferminen omenezko prozesioa eta meza egin dira. Udalbatza, hiriko ordezkaritza instituzionalarekin batera, Santa Maria la Real katedralean elkartu da Kabildoarekin, eta handik San Fermin kaperara joan da elizkizuna ospatzera.
Meza Iruñeko artzapezpikuak eta Katedraleko Kabildoak zuzendu dute, Katedraleko Musika Kaperaren, Iruñeko Orfeoiaren eta Irakasleen Orkestraren parte-hartzearekin. Julian Ayesa Gorri aritu da organista lanetan, eta zuzendaritza musikala Ricardo Zoco Lampreabe Katedraleko kapera-maisuaren esku egon da.
Ospakizunaren ondoren, segizioa udaletxera itzuli da, eta bertan Duguna Iruñeko Dantzariak dantza taldeak eta Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak dantza tradizionalak eskaini dituzte hiriaren omenez.
23:00etan, San Ferminetako Su Artifizialen Nazioarteko XXV. Lehiaketaren saio bat egingo da Ziudadelan, eta 23:30ean, BALA eta KOMA taldeen kontzertuak izango dira Gazteluko plazan.
516 ekitaldi programa ofizialean
2026ko San Fermin jaiak uztailaren 6tik 14ra bitartean ospatzen ari dira; 516 ekitaldi biltzen ditu egitarau ofizialak. Aurtengo edizioak haurrei bereziki zuzendutako berrikuntzak dakartza, hala nola Txupinazo Txikia, eta Iruñeko auzoetako programazioa indartu du.
Egitarauak gustu eta estilo guztietarako musika, haur eta gazteentzako jolasak, erakusketak, su artifizialak, kirol jarduerak, antzerkia, kalejirak, ganadu feria, bezperak eta prozesioa biltzen ditu, baita Txupinazotik hasi eta Pobre de mi gisako ekitaldi tradizionalak ere.
San Fermin 2026ko egitarau ofizialaren diseinuak, Maite Mutuberria ilustratzailearen lanak, Ernest Hemingway idazle estatubatuarrari keinu egiten dio eta jaien nortasunaren parte diren une txiki asko balioesten ditu.
Joseba Asironek "normaltasuna" nabarmendu du beroak baldintzatutako Sanferminetan
Iruñeko alkate Joseba Asironek adierazi du 2026ko Sanferminen lehen orduak "normaltasunez" igarotzen ari direla. Hala ere, bero handiak zenbait jarduera bertan behera uztera behartu du, bereziki haurrentzako ekitaldiak, eta su artifizialekin suteak saihesteko prebentzio-neurriak hartzea ere beharrezkoa izan da.
San Fermin omenezko prozesioa San Lorentzo parrokiara iritsi denean hedabideen aurrean egin duen lehen balantzean, alkateak adierazi du jaiak "oraingoz normaltasunez doazela, balantze ona" egiten duela. Gaineratu duenez, txupinazoaren eguna "aurreikusitakoaren arabera" igaro da, "ohiko gorabeheretatik harago arazo handirik gabe".
Gertakariei dagokienez, Gaztelu plazan kokatutako eraso sexisten aurkako informazio-guneak lehen egunean sei intzidentziaren berri eman duela azaldu du. Horietatik bost ukitu desegokiengatik izan dira, eta bat irain sexisten ondorioz.
Ukitu desegokiengatik izandako bost gertakarietatik bi salaketa gisa izapidetu dira Poliziaren aurrean, eta bi pertsona atxilotu dituzte ukitu horien ustezko egile izatea egotzita.
"Azpimarragarriena beroa da, bero ikaragarria", nabarmendu du Asironek.
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