SANFERMINAK
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Olatu zuri gorriak Iruñea hartu du

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante el Chupinazo de San Fermín 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Tras el chupinazo, este año a cargo de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina, comienzan en Pamplona las Fiestas de San Fermín 2025 al grito de ‘Iruindarrak! Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!’. Las celebraciones tendrán lugar hasta el próximo 14 de julio. Eduardo Sanz / Europa Press 06 JULIO 2025;CHUPINAZO;TXUPINAZO;FIESTAS;SAN FERMÍN;SANFERMINES;CELEBRACIÓN;TRADICIÓN 06/7/2025
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Txupinazoarekin, lehertu da festa Iruñean eta ez du atsedenik hartuko datorren uztailaren 14ra arte. Urteroko ohiturei, gaur beste protagonista bat batu zaie: beroa. Festazaleek 40 graduko tenperaturekin abiatu dituzte 2026ko sanferminak.

 

Eguneko Titularrak Sanferminak Iruñea Nafarroa Jaiak Gizartea

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