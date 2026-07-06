SANFERMINES
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Una marea rojiblanca toma Pamplona

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(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante el Chupinazo de San Fermín 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Tras el chupinazo, este año a cargo de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina, comienzan en Pamplona las Fiestas de San Fermín 2025 al grito de ‘Iruindarrak! Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!’. Las celebraciones tendrán lugar hasta el próximo 14 de julio. Eduardo Sanz / Europa Press 06 JULIO 2025;CHUPINAZO;TXUPINAZO;FIESTAS;SAN FERMÍN;SANFERMINES;CELEBRACIÓN;TRADICIÓN 06/7/2025
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Con el chupinazo, Pamplona se ha sumergido un año más en los Sanfermines. Desde hoy y hasta el 14 de julio, la ciudad vivirá nueve días de fiesta ininterrumpida. Este año, la celebración ha contado con un invitado de excepción: el calor. Miles de personas han dado la bienvenida a las fiestas bajo un sol abrasador y con temperaturas cercanas a los 40 grados.

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