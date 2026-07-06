Una marea rojiblanca toma Pamplona

Con el chupinazo, Pamplona se ha sumergido un año más en los Sanfermines. Desde hoy y hasta el 14 de julio, la ciudad vivirá nueve días de fiesta ininterrumpida. Este año, la celebración ha contado con un invitado de excepción: el calor. Miles de personas han dado la bienvenida a las fiestas bajo un sol abrasador y con temperaturas cercanas a los 40 grados.