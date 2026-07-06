ELA exige a Osakidetza que garantice la atención en euskera

El sindicato ELA se ha concentrado este lunes frente a la sede de Osakidetza, en Vitoria-Gasteiz, para denunciar que el servicio público de salud continúa sin garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir atención en euskera, así como el uso de esta lengua en el ámbito laboral.

ELA ha reclamado la equiparación progresiva de las dos lenguas oficiales, así como un plan que incluya recursos y plazos para euskaldunizar a los trabajadores del ente público que aún no conocen el idioma.

La movilización ha coincidido con la evaluación del III Plan de Euskera de Osakidetza. Según ELA, este plan no está siendo una herramienta eficaz para avanzar en la normalización, puesto que considera que, mientras las personas castellanohablantes tienen plenamente garantizados sus derechos lingüísticos, las personas euskaldunes continúan viendo vulnerados los suyos.

En este contexto, ha criticado que el castellano sea un requisito en el 100 % de las plazas públicas, mientras que el conocimiento del euskera sigue sin exigirse de forma generalizada, lo que, según el sindicato, "perpetúa una situación de desigualdad".