SAN FERMÍN EN LESAKA
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Comienzan los Sanfermines en Lesaka

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18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Última actualización

A las 12:00 horas el txupinazo ha marcado este lunes el inicio de las fiestas de san Fermín en Lesaka. Durante 6 días, los lesakarras disfrutarán de más de 50 actividades culturales, deportivas y lúdicas, y el tradicional sonido de gaiteros, bandas de música y txarangas alegrarán las calles de la localidad. La celebración se prolongará hasta este sábado, 11 de julio.

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