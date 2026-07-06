Comienzan los Sanfermines en Lesaka

A las 12:00 horas el txupinazo ha marcado este lunes el inicio de las fiestas de san Fermín en Lesaka. Durante 6 días, los lesakarras disfrutarán de más de 50 actividades culturales, deportivas y lúdicas, y el tradicional sonido de gaiteros, bandas de música y txarangas alegrarán las calles de la localidad. La celebración se prolongará hasta este sábado, 11 de julio.